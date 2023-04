A Mattel apresentou, esta terça-feira, a primeira boneca Barbie que representa pessoas com Trissomia 21. A novidade nasce de uma parceria da empresa com a Sociedade Nacional de Síndrome de Down (NDSS, na sigla inglesa) dos Estados Unidos.

Ainda sem uma data oficial para chegar ao mercado, a boneca vai apresentar “características, roupas, acessórios e embalagens para garantir que representa com precisão uma pessoa com Síndrome de Down”, lê-se no site da CNN Internacional.

“Esta Barbie serve como um lembrete de que nunca devemos subestimar o poder da representatividade. É um grande passo para a inclusão e um momento que estamos a comemorar”, afirma Kandi Pickard, presidente da NDSS.

A nova boneca foi criada ainda com a ajuda de médicos para que a aparência seja o mais próxima de uma mulher com Trissomia 21: o rosto da Barbie é mais redondo, olhos têm uma forma amendoada, as orelhas são mais pequenas e a ponte nasal é achatada. Além disso, a boneca tem uma órtese no tornozelo, uma vez que estes dispositivos médicos de correção e estabilização da função muscular são comummente usados em crianças com a doença.

A Barbie com Trissomia 21 tem ainda um colar cor-de-rosa com três divisas para cima, que representam as três cópias do cromossoma 21, que causa a doença.

A Barbie chegou ao mercado em 1959, mas só desde 2016 é que tem apresentado bonecas que vão além da versão original e que visam aumentar a inclusividade e a representatividade, tendo assim nascido a linha Barbie Fashionistas. Esta nova boneca junta-se a outras até agora criadas e representam pessoas com próteses nas pernas, aparelhos auditivos e até que estão em cadeira de rodas.

Além da inclusão de deficiências nas bonecas, a Mattel reintroduziu no mercado Barbies com quatro tipos de corpo e sete tons de pele, com 22 cores de olhos e 24 estilos de cabelo, e ainda com vitiligo.

A boneca está à venda nos Estados Unidos por 10,99 dólares (cerca de dez euros). Para já não há informação de quando chegará ao mercado português e qual o preço.