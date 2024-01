Exclusão de Greta Gerwig e Margot Robbie dos Óscares não caiu bem em Hollywood

Parecia uma cena saída da própria "Barbie".

Quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou as nomeações para a 96.ª edição dos Óscares, na terça-feira, Greta Gerwig e Margot Robbie foram excluídas das categorias de melhor realizador e melhor atriz, respetivamente. Para piorar a situação, Ryan Gosling foi nomeado para a categoria de melhor ator secundário pelo seu papel de Ken, o companheiro obcecado pelo patriarcado e sem graça do maior sucesso de bilheteira do ano.

A decisão da Academia, que não é alheia a controvérsias e tem enfrentado uma avalanche de críticas nos últimos anos sobre questões relacionadas com a diversidade, deixou uma boa parte dos comentadores espantados e a abanar a cabeça. Esperava-se que Gerwig, em particular, fosse nomeada para melhor realizadora, uma vez que foi a força criativa por detrás da sensação de mil milhões de dólares aclamada pela crítica, que a própria Academia reconheceu ao nomeá-la para melhor filme.

"Barbie" foi distribuído pela Warner Bros. Pictures, que é propriedade da empresa-mãe da CNN.

Para muitos, o facto de a dupla não ter sido nomeada validou ainda mais a mensagem do filme sobre como pode ser difícil para as mulheres terem sucesso - e serem reconhecidas - pelas suas contribuições numa sociedade dominada pelo sexismo. Embora Gerwig tenha recebido uma nomeação para melhor argumento adaptado e Robbie tenha sido nomeada como produtora, as duas não vão competir pelos prémios mais prestigiados do ano.

"Ainda é tão fácil para Hollywood ignorar e desconsiderar as contribuições artísticas das mulheres - MESMO QUANDO É O PONTO DO MAIOR FILME DO ANO!", lamentou a importante estrategista política Jennifer Palmieri, que atuou como diretora de comunicações na Casa Branca de Obama e na campanha presidencial de Hillary Clinton em 2016. "Meu Deus. Foi nomeado para melhor filme. Não se realizou sozinho, amigos!"

Escusado será dizer que Palmieri estava longe de ser a única pessoa a partilhar tais pensamentos. O facto de a Academia ter rejeitado Gerwig e Robbie fez com que as redes sociais se enchessem imediatamente de notícias e críticas, e deu origem a uma discussão mais alargada sobre o sexismo em programas como o "The View".

De facto, não se limitou apenas aos observadores externos que criticaram a Academia. A controvérsia levou a que duas das estrelas do filme, Gosling e America Ferrera, se manifestassem e transmitissem a sua consternação pela frieza da Academia.

Num comunicado, Gosling disse estar "extremamente honrado" por ter sido nomeado para o prémio de melhor ator "ao lado de artistas tão notáveis". Acrescentou ainda que também está "orgulhoso por ter sido nomeado para o prémio de melhor ator por interpretar um boneco de plástico chamado Ken".

"Mas não há Ken sem Barbie, e não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas mais responsáveis por este filme que fez história e é mundialmente celebrado", disse Gosling. "Nenhum reconhecimento seria possível para ninguém no filme sem o seu talento, garra e genialidade. Dizer que estou desiludido por não terem sido nomeadas nas suas respetivas categorias seria um eufemismo."

"Contra todas as probabilidades, com nada mais do que um par de bonecas sem alma, escassamente vestidas e, felizmente, sem genitais, fizeram-nos rir, partiram-nos o coração, impulsionaram a cultura e fizeram história", acrescentou o ator. "O seu trabalho deve ser reconhecido juntamente com os outros nomeados muito merecedores."

Ferrera, que recebeu luz verde para melhor atriz secundária, disse a Matt Grobar, do Deadline, que ficou "um pouco em choque" depois das nomeações serem anunciadas - tanto no bom quanto no mau sentido.

"São as minhas miúdas e quero ver o seu trabalho incrível e espantoso celebrado. Elas fizeram história, estabeleceram um novo patamar", afirmou Ferrera a Grobar. "Não só bateram recordes de bilheteira, como fizeram algo que repercutiu em todo o mundo, e o impacto do que fizeram é, e continuará a ser, sentido na nossa cultura. Acho que me junto a muita gente no desejo de ver o seu trabalho reconhecido por isso."

Numa entrevista a Angelique Jackson e Clayton Davis, da Variety, Ferrera foi mais direta: "Fiquei incrivelmente desiludida por não terem sido nomeadas."

Nos últimos anos, a Academia tem feito esforços para ser mais representativa da sociedade. Mas a diversidade racial e o sexismo continuam a ser problemas que a Academia está a tentar resolver. Na cerimónia de entrega dos prémios do ano passado, o apresentador Jimmy Kimmel até brincou: "Como é que a Academia não nomeia o tipo que realizou 'Avatar'? O que é que eles pensam que ele é, uma mulher?"

Há provas empíricas que apoiam a noção de que as mulheres são ignoradas pela Academia. Um estudo abrangente de 2020 do Emerson College, intitulado "Oscar is a Man: Sexism and the Academy Awards", concluiu que os vencedores da categoria de melhor filme têm quase o dobro da probabilidade de ter atores principais masculinos. Os autores do estudo, Kenneth Grout e Owen Eagan, escreveram que "uma coisa é historicamente certa" em Hollywood: "As mulheres tiveram de trabalhar mais do que os homens para obter a mesma aclamação."

É suficiente dizer que estas palavras são verdadeiras em toda a indústria atualmente.