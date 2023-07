👩🏼⛔ Vietname proíbe filme da Barbie. Causa: "a imagem ofensiva da linha dos nove traços"

O Vietname proibiu a distribuição do filme da Barbie, da Warner Bros, por exibir uma cena que mostra um mapa onde aparece o território unilateralmente reivindicado pela China no Mar do Sul da China, informaram os meios de comunicação social estatais, citados pelo The Guardian.

A "linha dos nove traços" em forma de U é usada nos mapas chineses para ilustrar as suas reivindicações sobre vastas áreas do Mar do Sul da China, incluindo partes do que o Vietname considera a sua plataforma continental, onde atribuiu concessões petrolíferas.

O filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling estava programado para se estrear no país a 21 de julho.

"Não concedemos licença para a estreia do filme americano Barbie no Vietname porque contém a imagem ofensiva da linha dos nove traços", justifica Vi Kien Thanh, chefe do Departamento de Cinema (um organismo governamental responsável por licenciar e censurar filmes estrangeiros), citado pelo jornal estatal Tuoi Tre.

O filme da famosa boneca é o mais recente a ser proibido no país por retratar a controversa linha. Em 2019, o governo vietnamita retirou o filme de animação Abominável, da DreamWorks, e no ano passado proibiu o filme de ação Uncharted, da Sony, pelo mesmo motivo. A Netflix também retirou o drama de espionagem australiano Pine Gap, em 2021.

Há muito que o Vietname e a China têm reivindicações territoriais sobrepostas numa zona potencialmente rica em energia no Mar do Sul da China. O Vietname tem acusado repetidamente os navios chineses de violarem a sua soberania.