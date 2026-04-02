Motociclista colhido mortalmente por comboio numa passagem de nível em Barcelos

Um motociclista de 65 anos foi colhido mortalmente esta quinta-feira por um comboio numa passagem de nível na Linha do Minho em Aborim, concelho de Barcelos, disse fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, trata-se de uma passagem de nível automática, com barreira e sinalização sonora e luminosa.

“O motociclista terá desrespeitado a sinalização”, acrescentou.

O alerta para o acidente foi dado pelas 14:31.

Para o socorro, foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por seis viaturas.

A investigação do acidente está a cargo da GNR.