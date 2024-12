Arrombou as portas do santuário e levou "centenas de euros" em esmolas. Foi detido pela GNR

A GNR deteve um homem de 40 anos suspeito de três furtos no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida em Balugães, Barcelos, levando “centenas de euros” das caixas de esmolas e cofres, anunciou aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito arrombou as portas do santuário, provocando “danos significativos” no edifício.

A investigação decorria há cerca de três meses e estava relacionada com três furtos ocorridos num santuário no concelho de Barcelos.

Na quarta-feira, a GNR realizou uma busca domiciliária, tendo apreendido um cofre, ferramentas, 130 euros, 130 doses de haxixe e seis doses de liamba.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Barcelos.