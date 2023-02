Quatro pessoas foram detidas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga que está a decorrer esta quarta-feira de manhã no Barreiro, no distrito de Setúbal, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP adianta que o Comando Distrital de Setúbal está esta manhã a fazer uma operação de combate ao tráfico de droga na área da Divisão Policial do Barreiro, dando cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PSP, até ao momento há quatro detidos, droga e dinheiro apreendidos.

A operação conta ainda com o reforço da Unidade Especial de Polícia e de várias Equipas de Intervenção Rápida do distrito de Setúbal.

A PSP remeteu mais informação para depois que a operação termine.