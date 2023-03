O euro subiu esta quinta-feira e aproximou-se de 1,06 dólares, após o Banco Central Europeu (BCE) ter aumentado em 50 pontos base as suas taxas de juro, como tinha antecipado no início de fevereiro.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0593 pontos, quando na quarta-feira seguia a 1,0555 dólares.

O euro registou uma queda acentuada na quarta-feira devido ao nervosismo nos mercados com a situação no Credit Suisse, que registou uma forte queda em bolsa. Hoje, o banco recuperou após recorrer ao banco central suíço para reforçar a sua posição de liquidez.

O BCE considerou que o sistema bancário europeu é resistente, depois de subir as taxas de juro em 50 pontos base como estava previsto, porque a inflação "vai continuar demasiado alta durante demasiado tempo".

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que as próximas decisões sobre taxas de juro dependem dos dados económicos e financeiros, porque aumentou a incerteza com a tensão nos mercados financeiros.