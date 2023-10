Prestação a pagar ao banco aumenta novamente em novembro. Mas há uma luz ao fundo do túnel. Subida das Euribor parece perto do fim

A subida das taxas Euribor parece estar a chegar ao fim seguindo uma tendência de desaceleração que já se verifica há quase um ano e seguindo a decisão do Banco Central Europeu da semana passada de, pelo menos para já, deixar as taxas de juro inalteradas. E em outubro, a subida das Euribor face a setembro, foi mesmo inferior a uma décima de ponto percentual. Ainda assim, os titulares de contratos de crédito à habitação que tenham o seu contrato revisto em novembro terão de lidar com um aumento significativo na prestação a pagar ao banco, podendo essa subida, nos casos mais extremos, ultrapassar os 130 euros.

No caso de um crédito de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor a 12 meses, com um spread de 1%, a subida da prestação a pagar terá um aumento de 136 euros, passando a prestação de 684 euros para 820 euros. Uma subida que resulta do facto de a última revisão deste contrato ter sido feita há um ano, quando a taxa Euribor de referência estava ligeiramente acima dos 2,6% e hoje se encontra acima de 4,1%. .Ainda assim, mesmo neste caso, a subida é inferior à que se verificou nos meses anteriores.

Olhando para o mesmo empréstimo, mas indexado à Euribor 6 meses, o aumento em novembro será ligeiramente superior a 54 euros e num empréstimo indexado à Euribor 3 meses, a subida será de apenas de 26 euros.

NOTA | O que são as taxas Euribor

Euribor é a abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. As taxas Euribor baseiam-se nas taxas de juro que um conjunto de bancos europeus está disposto a pagar para emprestar dinheiro uns aos outros. No cálculo, os 15% mais altos e mais baixos de todas as cotações recolhidas são eliminados. As restantes taxas são calculadas como média e arredondadas a três casas decimais. O valor das taxas Euribor é determinado e publicado diariamente. Existem cinco taxas Euribor diferentes, todas com diferentes maturidades (uma semana, um mês, três meses, seis meses e 12 meses).

Aumentos superiores a 80%

Estas subidas da prestação a pagar ao banco não escondem, no entanto, os enormes aumentos que se verificam quando se compara com a realidade dos últimos dois anos.

Olhando para a subida verificada nos últimos 12 meses, por exemplo, no caso dos créditos indexados à Euribor 6 meses, a subida já chega a ultrapassar os 180 euros e no cado da Euribor 3 meses, a subida já atinge os 215 euros.

E se se analisar a subida registada nos últimos dois anos, os valores são ainda mais significativos. Usando o mesmo exemplo de um empréstimo de 150 mil euros, a subida nos últimos dois ano ultrapassa mesmo os 80%. Nos contratos indexados à Euribor 3 meses, que em novembro de 2021 pagava pouco mais de 445 euros, no próximo mês irá pagar mais de 802 euros, uma subida de 80,1%. No caso da Euribor 6 meses, a prestação era de 447 euros há dois anos e no próximo mês será de 816 euros, mais 82,5%. E no caso da Euribor a 12 meses, a prestação passa de 450 para 820 euros, mais 82,2%.

Quanto já aumentou e quanto vai subir em novembro a prestação da casa

Empréstimo a 30 anos com spread de 1%

EURIBOR A 3 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 97,85 Fevereiro de 2023 110,11 12,26 Maio de 2023 121,95 11,84 Agosto de 2023 129,24 7,29 Novembro de 2023 133,70 4,46 Aumento face há um ano 35,85

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 195,69 Fevereiro de 2023 220,22 24,53 Maio de 2023 243,90 23,68 Agosto de 2023 258,48 14,58 Novembro de 2023 267,40 8,92 Aumento face há um ano 71,71

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 293,54 Fevereiro de 2023 330,33 36,79 Maio de 2023 365,84 35,51 Agosto de 2023 387,72 21,88 Novembro de 2023 401,10 13,38 Aumento face há um ano 107,56

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 391,39 Fevereiro de 2023 440,44 49,05 Maio de 2023 487,79 47,35 Agosto de 2023 516,96 29,17 Novembro de 2023 534,81 17,85 Aumento face há um ano 143,42

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 489,23 Fevereiro de 2023 550,55 61,32 Maio de 2023 609,74 59,19 Agosto de 2023 646,20 36,46 Novembro de 2023 668,51 22,31 Aumento face há um ano 179,28

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 587,08 Fevereiro de 2023 660,66 73,58 Maio de 2023 731,69 71,03 Agosto de 2023 775,43 43,74 Novembro de 2023 802,21 26,78 Aumento face há um ano 215,13

EURIBOR A 6 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 105,36 Maio de 2023 126,91 21,55 Novembro de 2023 135,98 9,07 Aumento face há um ano 30,6

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 210,72 Maio de 2023 253,82 43,1 Novembro de 2023 271,97 18,15 Aumento face há um ano 61,3

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 316,08 Maio de 2023 380,73 64,65 Novembro de 2023 407,95 27,22 Aumento face há um ano 91,9

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 421,44 Maio de 2023 507,64 86,2 Novembro de 2023 543,93 36,29 Aumento face há um ano 122,5

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 526,8 Maio de 2023 634,55 107,75 Novembro de 2023 679,92 45,37 Aumento face há um ano 153,1

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 632,16 Maio de 2023 761,45 129,29 Novembro de 2023 815,9 54,45 Aumento face há um ano 183,7

EURIBOR A 12 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 114,07 Novembro de 2023 136,74 Aumento face há um ano 22,7

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 228,14 Novembro de 2023 273,48 Aumento face há um ano 45,3

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 342,21 Novembro de 2023 410,21 Aumento face há um ano 68,0

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 456,28 Novembro de 2023 546,95 Aumento face há um ano 90,7

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 570,35 Novembro de 2023 683,69 Aumento face há um ano 113,3

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Novembro de 2022 684,41 Novembro de 2023 820,43 Aumento face há um ano 136,0

Perante o cenário de subida das prestações, as famílias passam a contar a partir da próxima quinta-feira, dia 2 de novembro, com a possibilidade de solicitarem ao banco um travão à subida dos juros que, na prática, permitirá fixar a prestação durante dois anos. Esta medida junta-se às novas regras de bonificação de juros que se já encontram em vigor.