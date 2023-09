BCE mais pessimista para 2024 vê inflação na Zona Euro em 3,2% e crescimento de 1%

O Banco Central Europeu (BCE) reviu em alta as projeções da inflação na Zona Euro para este ano e para 2024 e em baixa as do crescimento económico. Mais pessimista, o staff do banco central liderado por Christine Lagarde vê agora a inflação no bloco da moeda única a atingir os 3,2% em 2024, face aos 3% nas projeções de junho. Para este ano, a projeção é de 5,6%, face à anterior de 5,3%. Em 2025 a inflação deverá atingir os 2,1%, uma revisão em ligeira baixa face aos 2,2% de junho, e já muito perto da meta de 2%.

Em relação ao crescimento, o BCE vê a economia da Zona Euro a expandir 0,7% em 2023 (0,9% na projeção anterior), 1% em 2024 (de 1,5%) e 1,5% e 2025 (de 1,6% antes).

De acordo com a decisão tomada esta quinta-feira pelo Comité de Política Monetária do BCE, as taxas diretoras vão aumentar 25 pontos base, com efeitos a partir de 20 de setembro.