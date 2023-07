Só há uma certeza depois de o BCE subir os juros nove vezes: a prestação da casa vai voltar a subir em agosto

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu ontem subir as suas principais taxas de juro em mais 0,25 pontos percentuais. Foi a nona subida consecutiva desde que há precisamente um ano a autoridade monetária da zona euro iniciou o ciclo de subida de juros para tentar controlar uma inflação galopante.

Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de ontem, a presidente do BCE, Christine Lagarde, suavizou o discurso: deixou no ar a possibilidade de que pode haver uma pausa na subida de juros ou que as taxas podem mesmo já ter atingido o seu ponto mais alto. Mas a única certeza verdadeiramente deixada por Lagarde foi de que em setembro, quando o conselho de governadores do BCE se voltar a reunir, não haverá uma descida das taxas de juro.

NOTA | O BCE tem três taxas de juro de referência:

- A taxa das principais operações de refinanciamento, sob a qual os bancos podem contrair empréstimos junto do BCE pelo prazo de uma semana: está desde ontem nos 4,25%, mas esteve fixada em zero entre março de 2016 e julho do ano passado;

- A taxa de depósito, que determina os juros que os bancos recebem pelos depósitos realizados junto do BCE: está desde ontem em 3,75%. Mas entre julho de 2012 e junho de 2013 era de zero. E entre junho de 2013 e julho do ano passado era negativa, obrigando os bancos a pagar pelos depósitos que faziam no BCE;

- E a taxa de cedência de liquidez, que determina o juro a que os bancos pagam quando contraem empréstimos junto do BCE pelo prazo de um dia (overnight). Está atualmente em 4,50%.

A subida vertiginosa das taxas de referência do BCE teve como consequência uma subida igualmente vertiginosa das taxas Euribor, as taxas que servem de indexante à esmagadora maioria dos contratos de crédito à habitação em Portugal.

Em março do ano passado, por exemplo, o valor médio mensal da Euribor 12 meses já estava a subir, antecipado a já expectável subida de juros pelo BCE, mas ainda se encontrava com valores negativos. Tal como a Euribor 6 meses ou a Euribor 3 meses. Agora, a média do mês de julho, ainda sem contar com os dados desta sexta-feira e da próxima segunda-feira, mostra que a Euribor 12 meses se encontra acima dos 4%. A Euribor 6 meses encontra-se muito próxima dos 4% e mesmo a taxa a três meses já está acima dos 3,6%.

Um cenário que inevitavelmente se reflete na prestação que os detentores de contrato de crédito à habitação têm de pagar ao banco.

Para quem tenha crédito à habitação a ser revisto em agosto, com base nas taxas de julho, o aumento do montante a entregar ao banco será elevado. No caso de um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, indexado à Euribor 12 meses e com um spread (margem do banco) de 1%, o aumento da prestação deverá ultrapassar os 280 euros.

Num contrato igual mas indexado à Euribor 6 meses, a subida da prestação ultrapassará os 95 euros, mas neste caso já tinha havido uma revisão do contrato em fevereiro, pelo que o aumento face à prestação que estava a ser paga há um ano é superior a 284 euros. No mesmo cenário, com um contrato indexado à Euribor 3 meses, a subida da prestação será de apenas 43 euros, mas este contrato já tinha sido objeto de mais revisões: desde há um ano, a subida da prestação já atinge mais de 289 euros.

Quanto já aumentou e quanto vai subir em agosto a prestação da casa

Empréstimo a 30 anos com spread de 1%

EURIBOR A 3 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 80,84 Novembro de 2022 97,85 17,01 Fevereiro de 2023 110,11 12,26 Maio de 2023 121,95 11,84 Agosto de 2023 129,16 7,21 Aumento face há um ano 48,32

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 161,67 Novembro de 2022 195,69 34,02 Fevereiro de 2023 220,22 24,53 Maio de 2023 243,90 23,68 Agosto de 2023 258,33 14,43 Aumento face há um ano 96,66

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 242,51 Novembro de 2022 293,54 51,03 Fevereiro de 2023 330,33 36,79 Maio de 2023 365,84 35,51 Agosto de 2023 387,49 21,65 Aumento face há um ano 144,98

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 323,34 Novembro de 2022 391,39 68,05 Fevereiro de 2023 440,44 49,05 Maio de 2023 487,79 47,35 Agosto de 2023 516,66 28,87 Aumento face há um ano 193,32

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 404,18 Novembro de 2022 489,23 85,05 Fevereiro de 2023 550,55 61,32 Maio de 2023 609,74 59,19 Agosto de 2023 645,82 36,08 Aumento face à um ano 241,64

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 485,01 Novembro de 2022 587,08 102,07 Fevereiro de 2023 660,66 73,58 Maio de 2023 731,69 71,03 Agosto de 2023 774,98 43,29 Aumento face há um ano 289,97

EURIBOR A 6 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 85,88 Fevereiro de 2023 117,4 31,52 Agosto de 2023 133,32 15,92 Aumento face há um ano 47,4

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 171,77 Fevereiro de 2023 234,8 63,03 Agosto de 2023 266,64 31,84 Aumento face há um ano 94,9

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 257,65 Fevereiro de 2023 352,21 94,56 Agosto de 2023 399,96 47,75 Aumento face há um ano 142,3

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 343,54 Fevereiro de 2023 469,61 126,07 Agosto de 2023 533,28 63,67 Aumento face há um ano 189,7

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 429,42 Fevereiro de 2023 587,01 157,59 Agosto de 2023 666,6 79,59 Aumento face há um ano 237,2

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 515,31 Fevereiro de 2023 704,41 189,1 Agosto de 2023 799,92 95,51 Aumento face há um ano 284,6

EURIBOR A 12 MESES

Empréstimo de 25 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 92,3 Agosto de 2023 136,6 Aumento face há um ano 44,3

Empréstimo de 50 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 184,61 Agosto de 2023 273,2 Aumento face há um ano 88,6

Empréstimo de 75 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 276,91 Agosto de 2023 409,8 Aumento face há um ano 132,9

Empréstimo de 100 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 369,22 Agosto de 2023 546,4 Aumento face há um ano 177,2

Empréstimo de 125 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 461,52 Agosto de 2023 682,99 Aumento face há um ano 221,5

Empréstimo de 150 mil euros Pagava Aumento Agosto de 2022 553,83 Agosto de 2023 819,59 Aumento face há um ano 265,8

Apesar destas subidas, e de não haver garantia de que as taxas não irão subir ainda mais, nem tudo são más notícias. A evolução das taxas Euribor mostra que, de mês para mês, as subidas têm sido cada vez menores, indiciando que o ponto máximo está mais próximo.

As estimativas mais recentes apontam para que as taxas do BCE atinjam o seu ponto máximo ainda este ano e que na segunda metade de 2024 Christine Lagarde decida uma primeira redução de taxas. Se tal se vier a verificar, este movimento acabará por se refletir nas taxas Euribor e, consequentemente, na prestação a pagar ao banco.