Bebé de 22 meses morre após cair de um quarto andar nas Caldas da Rainha - TVI

Bebé de 22 meses morre após cair de um quarto andar nas Caldas da Rainha

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Ontem às 17:30
INEM

Criança ainda foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa

O bebé de 22 meses que caiu este sábado de um quarto andar nas Caldas da Rainha morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à Lusa fonte do estabelecimento de saúde.

A mesma fonte acrescentou que o bebé já estava em manobras de reanimação dentro do helicóptero que o transportou entre as Caldas da Rainha e o hospital.

Fonte da PSP avançou à Lusa que o bebé estava em casa com duas irmãs mais velhas quando caiu de um quarto andar e o alerta foi dado ao fim da manhã de sábado por um popular após ter encontrado a criança deitada no chão.

A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública disse ainda que os pais foram contactados e está a ser dado apoio psicológico à família.

 

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