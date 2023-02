Um casal abandonou o filho no balcão de check-in do aeroporto de Tel Aviv, em Israel, depois de terem chegado ao local sem bilhete para a criança.

Tudo aconteceu quando ambos estavam a pedir os cartões de embarque para irem do Aeroporto Ben Gurion para Bruxelas, na Bélgica.

Ao darem conta de que não tinham bilhete para o filho acabaram por deixar a criança no local, sendo detidos minutos depois pela segurança aeroportuária.

A notícia foi confirmada pela Ryanair à CNN. “Estes passageiros estavam a viajar de Tel Aviv para Bruxelas no dia 31 de janeiro e chegaram ao balcão de check-in sem bilhete para a criança. Depois seguiram para o controlo de segurança e deixaram a criança para trás”, afirmou um porta-voz da companhia aérea.

“O responsável do check-in do aeroporto contactou a segurança aeroportuária, que os deteve, sendo este um assunto para a polícia local a partir de agora”, acrescentou a empresa, que aos meios de comunicação israelitas referiu nunca ter visto nada assim.

A Autoridade Aeroportuária de Israel também confirmou o episódio, referindo que “um casal e uma criança com passapores belgas chegaram para um voo no Terminal 1 sem bilhete para o bebé”. A família chegou já depois da hora de check-in, deixando depois o carrinho, com a criança lá dentro, nessa mesma zona.

“Deixaram o carrinho e correram para a zona de segurança para tentarem chegar à porta de embarque”, acrescentaram as autoridades israelitas, referindo que os funcionários do aeroporto avisaram para a situação, mas que o casal continuou.

O casal acabou detido para interrogatório, mas saiu em liberdade com a criança, com a polícia a dar o assunto como resolvido.

O website da Ryanair refere que “crianças podem ser incluídas na reserva de voo durante o processo de marcação online”. Ao fazer planos para viajar com um bebé aparece depois uma mensagem referindo que há um custo adicional de 27 euros (ou ao câmbio da moeda local) para cada voo que inclua o bebé, que deve seguir ao colo de um adulto.

Caso os adultos queiram que a criança viaje num lugar individual terão de pagar um bilhete inteiro.