Bebé morre no Seixal após mãe adormecer durante a amamentação

Uma criança morreu esta madrugada, em Cavaquinhas, no concelho do Seixal, depois de a mãe adormecer durante a amamentação.

A TVI e CNN Portugal sabem que a progenitora da criança relatou às autoridades que terá adormecido enquanto amamentava o filho, tendo acordado posteriormente, pelas 04:00, e verificado que o bebé não apresentava sinais vitais.

Ao local deslocaram-se os Bombeiros do Seixal e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), cujo médico confirmou o óbito. Foram igualmente acionados psicólogos do INEM para apoio à família.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local para apurar as circunstâncias da morte, conforme procedimento legal em situações desta natureza.

O corpo da criança foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, onde será realizada a autópsia para determinar as causas exatas do óbito.