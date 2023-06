Mãe abandona filha de 16 meses para ir dez dias de férias. Bebé morreu desidratada sozinha em casa

Deixada à sua sorte. Foi assim que Jaylin, com apenas 16 meses, ficou. A mãe, Kristel Candelario, 31 anos, saiu para passar dez dias de férias em Porto Rico e Detroit e deixou a filha "em casa, sozinha, e sem vigilância".

Quando regressou a casa, a 16 de junho, Kristel encontrou a filha inanimada, severamente desidratada, e pediu ajuda aos serviços de emergência que, ao chegarem ao local, não conseguiram salvar Jaylin.

De acordo com o comunicado da polícia, "o óbito da menina de um ano foi declarado no local".

Apesar de não terem sido encontrados "sinais de trauma", a investigação concluiu que a morte foi causada pelo abandono a que foi sujeita. "Investigações posteriores revelaram que a criança tinha sido deixada sozinha e sem vigilância durante cerca de 10 dias e que tinha morrido posteriormente".

Kristel Candelario (Fonte: Polícia de Cuyahoga)

A mãe viria a ser detida no dia seguinte e acusada de homicídio.

Segundo a NBC News, que cita o detetive Thelemon Powell Jr. , quando Jaylin foi encontrada, a sua cama "era constituída por cobertores sujos e um forro saturado de urina e fezes".

À WKYC, afiliada da NBC em Cleveland, os vizinhos de Kistrel revelam que esta chegou a pedir-lhes para que tomassem conta de Jailyn no passado e não compreendiam porque é que não o tinha feito desta vez.

"Jailyn não merecia o que lhe aconteceu. Ela era incrível e adorável, e sinto muito a sua falta", afirmou um dos vizinhos.

Outro dos vizinhos revelou à televisão local News5 que Kristel vivia com os pais e as filhas, mas que recentemente a filha mais velha viajou com os avós.

Candelario trabalhava numa escola primária em Cleveland, desde novembro de 2022, mas assim que foi conhecida a acusação a escola divulgou um comunicado onde revela que Kristel foi demitida.

De acordo com os documentos do tribunal, a mãe de Jaylin está detida na prisão do condado de Cuyahoga sob fiança de um milhão de dólares e será presente a um juiz esta quarta-feira, tendo-lhe sido atribuído um advogado de defesa público.