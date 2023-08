Saiba qual é a idade legal para beber álcool nestes 21 países populares para férias

Os viajantes têm de cumprir todo o tipo de regras sóbrias quando atravessam fronteiras: regulamentos de entrada, câmbios de moeda, relatórios alfandegários e outros.

Os viajantes mais jovens - pelo menos os que têm tendência para beber - têm mais uma coisa a que devem manter-se atentos: a idade legal para beber.

Não é um número uniforme em todo o mundo. Alguns países com reputação de festeiros têm uma idade legal para beber que tanto pode ser uma surpresa como uma desilusão.

Algumas coisas a ter em conta sobre o consumo de álcool durante uma viagem ao estrangeiro: a aplicação das leis nem sempre é consistente; o facto de um destino ter a merecida reputação de "fazer vista grossa" ao consumo de bebidas alcoólicas por menores não significa que seja sempre esse o caso; além disso, as leis relativas à compra de vinho, cerveja e bebidas alcoólicas podem ser mais rigorosas ou diferentes das leis relativas ao seu consumo.

Por isso, é melhor informar-se sobre as leis relativas ao álcool e os costumes de consumo do seu destino antes de beber aquela bebida para adultos e talvez cair em água quente.

Seguindo este espírito, eis um breve resumo das idades legais para consumo de álcool em 21 destinos de viagem populares - e alguns extremos das leis.

Argentina

Idade legal para beber: 18 anos

El Caminito é uma rua colorida no bairro de La Boca, em Buenos Aires, Argentina. É necessário ter 18 anos ou mais para pedir uma bebida aqui. Foto: Foto Marco Di Lauro / Getty Images

Não chore por uma bebida alcoólica na Argentina se tiver 17 anos ou menos. É preciso ter 18 anos ou mais para tomar uma bebida. Também é proibido beber em espaços públicos ou durante eventos desportivos e de entretenimento em estádios. No entanto, é possível beber em restaurantes, bares e discotecas até às 5h da manhã para poder dançar tango durante toda a noite.

Austrália

Idade legal para beber: 18 anos

Canberra, na Austrália. Foto EPA/Lukas Coch

Quer queira um pouco de vinho tinto local num café elegante de Melbourne, uma dose de licor antes de ir para a discoteca em Sydney ou uma cerveja refrescante no escaldanteOutback, tem de ter 18 anos ou mais para o desfrutar legalmente. Esteja ciente de que a Austrália tem uma miscelânea de leis locais sobre onde e quando você pode beber em público. Por exemplo, não se pode beber em muitas áreas públicas ao ar livre na véspera de Ano Novo em Sydney.

Bahamas

Idade legal para beber: 18 anos

Os cruzeiros para as Bahamas são muito populares - e podem criar confusão para quem tem entre 18 e 20 anos. Enquanto estiver no navio, a idade legal para beber nas linhas de cruzeiro dos EUA é 21 anos (o que inclui linhas populares como a Carnival e a Disney). Mas uma vez desembarcado numa das agradáveis ilhas das Bahamas, a idade legal para beber é de apenas 18 anos. Lembre-se apenas de que não há venda de bebidas alcoólicas aos domingos. E o Ministério do Turismo e da Aviação das Bahamas disse à CNN, por correio eletrónico, que é necessário apresentar um documento de identificação adequado.

Brasil

Idade legal para beber: 18 anos

É suposto ter 18 anos ou mais antes de dizer olá à caipirinha, a bebida nacional do Brasil. O país não tem a reputação de aplicar essa lei com muita firmeza - embora o Departamento de Estado dos EUA alerte para os perigos de desrespeitar as leis sobre o consumo de álcool no estrangeiro. O Brasil tem a reputação de aplicar rigorosamente as leis contra o consumo de álcool e a condução.

Canadá

Idade legal para beber: 19 anos (com notórias excepções)

Se está ansioso por beber uma Molson ou uma Labatt no Grande Norte Branco, tem de ter 19 anos ou mais. A não ser que esteja em Alberta, Manitoba ou Quebec, onde lhe darão uma folga de 12 meses. Nestes três destinos, é legalmente permitido beber bebidas alcoólicas aos 18 anos. No Canadá, cada província e território estabelece as suas próprias regras.

República Checa

Idade legal para beber: 18 anos

Os cidadãos da República Checa consomem mais cerveja por pessoa do que qualquer outra nação, de acordo com as estatísticas da World Population Review, quase duplicando os valores dos seus concorrentes mais próximos, a Áustria e a Polónia. Para participar legalmente no consumo de uma Pilsner Urquell ou de outra cerveja favorita, é necessário ter 18 anos. Tenha em atenção as leis de Praga sobre o consumo de álcool em público; é ilegal na maior parte das ruas da Cidade Velha. Preste atenção aos sinais.

França

Idade legal para beber: 18 anos

Um dos tradicionais cafés de Paris. AP Photo Francois Mori

Os americanos e outros poderão ainda ter a noção de que os adolescentes franceses crescem a beber vinho como se não fosse nada de especial. Mas as coisas já não são tão laissez-faire como eram no passado. Por exemplo, França aumentou a idade mínima de 16 para 18 anos em 2009. No entanto, não se trata de uma repressão total. As pessoas com 16 e 17 anos podem beber em locais públicos se estiverem acompanhadas por um dos pais ou por um tutor.

Alemanha

Idade legal para beber: 16 ou 18 anos (consoante o tipo de bebida)

Se quiser explorar o seu gosto pela cerveja e pelo vinho, pode fazê-lo aos 16 anos nas Oktoberfests e noutros festivais e bares da Alemanha. De facto, pode dar os primeiros goles aos 14 anos, desde que esteja presente um dos pais ou um tutor. No entanto, é proibido comprar e beber as bebidas mais fortes até aos 18 anos. Os vizinhos Bélgica e Dinamarca também permitem que os jovens de 16 anos comprem e bebam bebidas com menos de 1,2% de álcool destilado.

Gana

Idade legal para beber: 18 anos

O mercado de Kejetia, em Kumasi, no Gana, é considerado o maior mercado da África Ocidental. Está repleto de opções de comida para absorver as bebidas. Fotografia Anthony Pappone _ Moment RF _ Getty Images

O Gana tornou-se um destino popular na África Ocidental, atraindo visitantes com praias e vida selvagem, bem como com atracções culturais e culinárias. O espírito nacional é o akpeteshie (um álcool tradicional de cana-de-açúcar). Se o quiser apreciar legalmente, tem de ter 18 anos.

Irlanda

Idade legal para beber: 18 anos

É uma grande parte da imersão nas viagens à Irlanda: a vida nos pubs! Se quiser desfrutar de uma Guinness ou de um Baileys Irish Cream em plena liberdade, terá de ter 18 anos ou mais. Os mais novos também podem ir aos pubs, se conseguirem passar por algumas lacunas legais. Os pais podem levar os filhos para os pubs se o proprietário autorizar. Mas há restrições quanto ao tempo que uma pessoa pode permanecer no bar, com base na idade da criança e até na altura do ano.

Israel

Idade legal para consumo de álcool: 18 anos

É necessário ter 18 anos ou mais para consumir bebidas alcoólicas em Israel. Os guias aconselham a apresentação de um documento de identificação nos bares, discotecas e restaurantes. Não espere que dentro de Israel as bebidas alcoólicas estejam disponíveis nas comunidades islâmicas e árabes. Conhecida mais pelos seus locais religiosos do que pela sua agitação, Jerusalém tem, no entanto, opções para beber. No centro das festas de Telavive, poderá ficar surpreendido com o facto de os bares e discotecas terem o direito de estabelecer as suas próprias idades mínimas para beber e para entrar, que podem ir até aos 25 anos.

Itália

Idade legal para beber: 18 anos

A imagem de marca de Veneza criada por gondoleiros perto da Basílica de São Marcos.

Se pensa que la dolce vita implica comprar vinhos italianos finos, Limoncello e outras bebidas alcoólicas num café, então terá de ter 18 anos para o fazer por conta própria. Deverá ter um documento de identificação à mão, embora as regras de idade possam não ser rigorosamente aplicadas. Itália é bastante descontraída em relação ao álcool em geral. As pessoas com 17 anos ou menos podem tomar uma bebida com os pais e ninguém vai olhar de soslaio. Mas têm de ser os pais a pagar.

Japão

Idade legal para beber: 20 anos

Jovens fazem um brinde em Tóquio, no Japão. AP Photo Jae C. Hong

O Japão tem a reputação de ter uma cena de bebida intensa, mas terá de ter 20 anos ou mais para desfrutar de uma noite de farra com saqué e shochu. (Esta é a mesma idade mínima em que é permitido fumar e jogar). É fácil encontrar álcool em lojas de conveniência, supermercados e cadeias de restaurantes, bem como em bares e izakaya (pubs de estilo japonês). Também é possível beber bebidas alcoólicas nos comboios de alta velocidade Shinkansen e noutros espaços públicos.

México

Idade legal para beber: 18 anos

O ensolarado e festivo país da tequila permite o consumo legal de bebidas alcoólicas a partir dos 18 anos e é bastante fácil comprar álcool em muitos locais, de dia ou de noite. Apesar da sua reputação de destino de festas, algumas das leis mexicanas relativas ao consumo de álcool poderão surpreendê-lo. Os recipientes de álcool abertos em público são ilegais e é proibido beber na via pública. Também é contra a lei estar bêbedo em público.

Filipinas

Idade legal para beber: 18 anos

Filipinas - onde as praias são quentes e a cerveja é gelada. Se quiser desfrutar legalmente de uma San Miguel gelada, terá de ter 18 anos ou mais. Aviso: este estatuto pode não durar para sempre. Em 2022, houve um movimento em curso para alterar a idade mínima para beber para 21 anos. E se estiver a pensar em cair para o lado nas festas de praia de Boracay, pensE melhor. Há muitos anos que estão proibidas.

África do Sul

Idade legal para beber: 18 anos

Litorais dramáticos. Vida selvagem deslumbrante. Trilhas épicas para caminhadas. Ricas ofertas culturais. Como se isso não bastasse, a África do Sul também está a ganhar fama nos círculos vinícolas mundiais. É necessário ter 18 anos ou mais para partilhar legalmente um vinho vintage no local onde é produzido. Tal como nas Filipinas, também na África do Sul tem havido um movimento para tornar a idade legal para beber 21 anos.

Espanha

Idade legal para beber: 18 anos

Se desejar "más sangría" quando visitar Madrid, Sevilha ou outros locais populares, terá de ter 18 anos ou mais para a pedir e beber legalmente por si próprio. Há décadas, a idade legal para beber em Espanha era de 16 anos, mas os governos regionais do país começaram a aumentá-la para 18 anos. Tenha cuidado onde bebe. Em Madrid, por exemplo, não se pode consumir álcool na rua, exceto em cafés e bares ao ar livre e em mesas colocadas junto às portas dos bares. Em Barcelona, andar com uma cerveja aberta pode dar origem a uma multa. Não existem leis sobre limites de idade para beber na privacidade de uma casa.

Tailândia

Idade legal para beber: 20 anos

Yaowarat Road, em Banguecoque. A idade legal para beber na Tailândia é 20 anos. Imagem CNN

Eis outro país onde a reputação de folia pode não corresponder às expectativas de idade para beber. A idade legal para beber na Tailândia é de 20 anos ou mais. Se tem 19 anos ou menos e está a contar com uma aplicação pouco rigorosa das leis ou com isenções para os turistas, saiba que este limite pode ser levado a sério, incluindo multas e eventual pena de prisão. Na estância balnear da moda de Phuket, foram efectuadas rusgas a estabelecimentos por suspeita de venda de álcool a pessoas com idade inferior à permitida.

Emirados Árabes Unidos

Idade legal para consumo de álcool: depende do emirado

Um dos maiores pólos de atração turística do século XXI, os EAU são uma federação de sete emirados na Península Arábica. Cada um tem a sua própria maneira de fazer as coisas - o que inclui limites de idade para beber. De acordo com o sítio Web Smart Traveller do governo australiano, "a idade legal para beber em Abu Dhabi é 18 anos. No entanto, um regulamento do Ministério do Turismo define que os hotéis só podem servir álcool a pessoas com mais de 21 anos. A idade legal para beber no Dubai e nos Emirados do Norte é de 21 anos". No emirado de Sharjah, qualquer bebida alcoólica é ilegal para qualquer idade.

Reino Unido

Idade legal para consumo de bebidas alcoólicas: 18 anos

Se quiser saudar a sua visita ao Reino Unido (seja Inglaterra, País de Gales, Escócia ou Irlanda do Norte) com uma cerveja, terá de ter 18 anos ou mais. Tal como noutros locais, existem algumas excepções: se tiver 16 ou 17 anos, pode beber alguns tipos de álcool - cerveja, cidra e vinho. Mas tem de ser acompanhado por uma refeição e por um adulto. Se tiver 15 anos ou menos, pode entrar em estabelecimentos autorizados, como bares, com um adulto, mas não pode beber álcool. Além disso, a Irlanda do Norte tem o seu próprio conjunto de regras adicionais e muito específicas se for para lá.

Estados Unidos da América

Idade legal para consumo de álcool: 21 anos

Os jovens entre os 16 e os 20 anos de idade que vivem em grande parte da Europa e noutros locais com leis mais liberais em matéria de consumo de álcool podem ter de fazer uma adaptação sóbria quando visitam os Estados Unidos. A lei federal Uniform Drinking Age Act de 1984 estabelece 21 anos como a idade legal para comprar álcool. Atualmente, todos os estados seguem esta norma. E lá vêm as excepções outra vez: uma palavra crítica é comprar. Os estados têm leis diferentes sobre o consumo. Por exemplo, a lei do Wisconsin diz que "as pessoas com menos de 21 anos podem possuir e consumir bebidas alcoólicas se estiverem com os pais, tutores ou cônjuges com idade legal para beber; mas isto fica ao critério do titular da licença" do bar. O Estado também é fundamental. A idade legal para beber no território de Porto Rico é 18 anos (embora seja necessário ter 21 anos para entrar em alguns bares e discotecas).

Extremos e excentricidades da idade de beber

De acordo com um relatório de 2018 da Organização Mundial de Saúde da ONU, a maioria das nações do mundo permite o consumo de bebidas alcoólicas. E a maioria tem 18 anos como idade mínima para beber. No entanto, há alguns desvios notáveis da norma no relatório:

Começar cedo: se acha que a Alemanha tem uma idade legal para beber muito cedo, então veja o Burkina Faso, país sem litoral na África Ocidental onde o consumo de bebidas alcoólicas em bares e afins é permitido aos 13 anos. No vizinho Mali (terra de Timbuktu), a cerveja e o vinho podem ser comprados e consumidos aos 15 anos.

Começar tarde: outro país africano oferece outro extremo de idade. Na Eritreia, não se pode beber bebidas alcoólicas a não ser que se tenha 25 anos ou mais.

Nem sequer há idade legal: alguns países nem sequer abordam a questão. É o caso do Camboja, onde se situa a antiga cidade de Angkor Wat. No entanto, há um movimento para estabelecer uma idade mínima para beber neste país do Sudeste Asiático.

Uma manta de retalhos: a Índia é outro país onde as leis sobre o consumo de álcool variam consoante o estado. Por exemplo, a idade legal para beber no paraíso de praia Goa e no montanhoso Sikkim é 18 anos. Em Uttar Pradesh (onde se encontra o Taj Mahal) é 21 anos. Gujarat, conhecido pelos seus templos e pelo Deserto Branco, está oficialmente seco. Mas as notícias indicam que o álcool ainda flui.

Por falar em seco: se a facilidade de escoamento do álcool é uma parte importante da sua experiência de viagem, talvez seja melhor passar ao lado de locais como o Kuwait, a Arábia Saudita e o Irão. Estes países proíbem o consumo de álcool aos seus cidadãos e as eventuais soluções para os estrangeiros e turistas são complicadas e possivelmente dispendiosas.

Homens e mulheres: existem mesmo leis que estabelecem regras diferentes para homens e mulheres no que respeita à compra de álcool. Em 1976, o Supremo Tribunal dos EUA anulou uma lei do Oklahoma que permitia às mulheres comprarem cervejas de baixa graduação aos 18 anos, enquanto os homens tinham de esperar até aos 21. Nada mais nada menos do que a futura juíza do Supremo Tribunal Ruth Bader Ginsburg, na altura conselheira do Projeto dos Direitos das Mulheres da União Americana das Liberdades Civis, ajudou a argumentar contra a lei.