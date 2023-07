Bebidas desportivas ou energéticas? Conheça as diferenças e perceba qual é a melhor escolha

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, pediu ao regulador de saúde, a Food and Drug Administration (FDA), que investigue o elevado teor de cafeína da bebida Prime Energy e os esforços de marketing da empresa junto das crianças.

Esta bebida, que é vendida em latas, contém 200 miligramas de cafeína por cada 355 mililitros, o que equivale ao teor de cafeína de quase dois Red Bull ou de um pacote inteiro de seis latas de Coca-Cola. A Prime também vende outra bebida, a Hydration, que é vendida em garrafas, semelhante em aparência à Energy, mas não tem cafeína.

Isto levou Schumer a dizer que "como o produto é anunciado como uma bebida hidratante e desportiva, mas quase idêntica àquelas que são energéticas, as crianças podem ingerir esta bebida sem que os pais saibam".

Em resposta a Schumer, a Prime disse que a sua bebida energética contém uma "quantidade de cafeína comparável à de outras bebidas energéticas mais vendidas, tudo dentro do limite legal dos países onde é vendida".

A situação levanta a questão mais ampla das bebidas desportivas, incluindo os seus ingredientes - como a cafeína. Será que alguém precisa de bebidas desportivas e quem deve ficar longe delas? O que é que os pais devem procurar quando pensam em bebidas desportivas para os seus filhos? É melhor comprar bebidas prontas a beber ou eletrólitos em pó e misturá-los você mesmo? Que mais devem as pessoas, incluindo os atletas, ter em mente?

Falei com a analista médica da CNN, Leana Wen, médica de urgência e professora de política e gestão da saúde na Escola de Saúde Pública do Milken Institute da Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

Wen é também uma atleta de resistência que gosta de corridas em trilhos, natação em águas abertas e triatlos.

CNN: O que são bebidas desportivas? Em que é que são diferentes das bebidas energéticas e que ingredientes contêm cada uma delas?

Leana Wen: É importante fazer a distinção entre bebidas desportivas e bebidas energéticas.

As bebidas desportivas são bebidas enriquecidas com eletrólitos. O seu principal objetivo é repor a água e os eletrólitos que se perdem durante o exercício intenso e a transpiração. Contêm eletrólitos como sódio, potássio, cálcio e magnésio. Muitas são à base de hidratos de carbono, com açúcares adicionados como a frutose, a glucose e a sacarose. Por vezes, contêm cafeína.

Existem também bebidas energéticas que são frequentemente, e infelizmente, confundidas com bebidas desportivas. As bebidas energéticas contêm normalmente grandes quantidades de cafeína. Muitas contêm outros estimulantes legais como a taurina, o guaraná e a L-carnitina. Estas bebidas energéticas podem reduzir a fadiga e melhorar o desempenho a curto prazo. No entanto, não são bebidas desportivas e não devem ser utilizadas quando o objetivo é repor eletrólitos e fluidos.

As bebidas energéticas podem ser perigosas quando consumidas em grandes quantidades. De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, 1.499 adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos foram às urgências devido a uma emergência relacionada com bebidas energéticas em 2011. Quantidades elevadas de cafeína podem induzir batimentos cardíacos irregulares e rápidos. Os indivíduos podem ficar ansiosos e desenvolver problemas de sono. As pessoas que consomem bebidas energéticas em vez de bebidas desportivas ou água podem ficar desidratadas. Além disso, embora muitos dos ingredientes destas bebidas energéticas sejam comercializados como sendo "naturais", podem estar presentes em quantidades muito superiores às que as pessoas normalmente consomem.

A Academia Americana de Pediatria recomenda que as crianças e os adolescentes não consumam bebidas energéticas. No entanto, 30% a 50% dos adolescentes afirmam consumi-las. Isto pode dever-se à confusão entre bebidas desportivas e bebidas energéticas, pelo que as pessoas devem ter o cuidado de escolher a bebida adequada ao seu objetivo.

É bom ter cafeína numa bebida desportiva, e quanto é que é demasiado?

A principal razão para a utilização de uma bebida desportiva é a reposição de eletrólitos e fluidos. A cafeína não tem qualquer papel na reposição de eletrólitos e, de facto, é um diurético que leva à perda de mais fluidos, pelo que, em geral, aconselho a não consumir bebidas desportivas com cafeína.

Alguns atletas adultos podem optar por bebidas com cafeína para aumentar o seu desempenho. Se for esse o caso, devem estar conscientes do risco e da quantidade exata que estão a consumir. A cafeína é um estimulante que pode aumentar o ritmo cardíaco e ter efeitos adversos no desempenho. Tem também um potencial de dependência. As pessoas podem tornar-se tolerantes a ela, o que significa que o efeito diminui com o consumo regular, e os indivíduos podem precisar de mais para obter o mesmo efeito.

Os impactos negativos da cafeína são ainda mais profundos quando se trata de jovens. A Academia Americana de Pediatria recomenda que as crianças com menos de 12 anos não consumam cafeína. Crianças de 12 a 18 anos não devem exceder 100 miligramas de cafeína por dia.

Os pais devem ter em mente que existem outras bebidas que contêm cafeína, incluindo café e muitos refrigerantes, e que muitas bebidas desportivas contêm níveis muito elevados de cafeína que excedem em muito a quantidade diária recomendada. Dado que as bebidas desportivas se destinam realmente a repor eletrólitos e não a serem utilizadas como estimulantes, é melhor que as crianças evitem bebidas desportivas com cafeína adicionada.

Especialista sugere água e snacks para as crianças em vez de bebidas desportivas. d3sign/Moment RF/Getty Images

Quem precisa de bebidas desportivas e quem deve ficar de fora?

A maioria das pessoas não precisa de bebidas desportivas. A água é suficiente para a hidratação e os alimentos que as pessoas ingerem contêm normalmente os eletrólitos de que necessitam. Os atletas que praticam uma atividade ligeira a moderada e as crianças que brincam no recreio ou praticam desportos recreativos depois da escola não precisam, em geral, de bebidas de substituição de eletrólitos adicionais.

A principal preocupação para estes indivíduos é a hidratação. Especialmente se estiver calor no exterior, é necessário beber muita água antes, durante e depois do exercício. Podem também procurar comer alimentos ricos em nutrientes e eletrólitos. Alguns exemplos incluem melancia, leite, queijo, bananas, água de coco e abacate. Se a atividade for mais intensa e prolongada, podem também comer um snack de frutos secos salgados.

As pessoas que devem considerar as bebidas desportivas são os atletas que praticam exercício vigoroso durante pelo menos uma hora ou mais. A sua necessidade depende do clima, do tipo e da intensidade do exercício e do facto de terem tendência para suar muito.

De que precisam as crianças que participam em campos desportivos que duram uma tarde ou um dia inteiro?

Depende da intensidade do campo e da forma como está organizado. Se houver pausas regulares e se a maior parte do foco estiver em exercícios que nem sempre são de intensidade máxima, pode ser suficiente comer pequenos lanches durante as pausas, para além de uma hidratação abundante com água, em vez de bebidas desportivas.

O que é que os pais devem ter em atenção quando consideram bebidas desportivas para os seus filhos?

Eu aconselharia a maioria das crianças e adolescentes a não utilizarem bebidas desportivas. Estas não são necessárias para a maioria das crianças, a menos que pratiquem desportos de resistência ou treinem intensamente, caso em que recomendo que desenvolvam um plano de bebidas desportivas com o seu treinador e pediatra. Se as crianças utilizarem bebidas desportivas, evitem bebidas com elevado teor de cafeína. Podem também utilizar bebidas que contenham apenas eletrólitos, sem adição de açúcar, a menos que o teor de hidratos de carbono seja especificamente necessário.

É melhor comprar bebidas prontas a beber ou eletrólitos em pó e misturá-los?

Normalmente, é mais barato comprar eletrólitos em pó ou em pastilhas que depois se dissolvem na água, em vez de bebidas prontas a beber. Qual é o melhor depende da preferência pessoal. Não se esqueça de ler o rótulo para verificar a existência de cafeína e estimulantes, bem como a presença de açúcar adicionado, se for algo que pretende evitar.

Como atleta de resistência, utiliza bebidas desportivas? Que mais devem os atletas ter em mente?

Embora a hidratação seja crucial, não significa que seja obrigatório utilizar bebidas desportivas. E é preciso distinguir entre bebidas desportivas que repõem eletrólitos e fluidos e bebidas energéticas. Pessoalmente, mantenho-me afastada das bebidas energéticas. Não quero ter de depender da cafeína. E dada a falta de investigação a longo prazo sobre outros estimulantes, quero evitá-los. Não gostaria que os meus filhos consumissem bebidas energéticas.

Antes de praticar uma atividade física, certifico-me de que estou bem hidratada com água. Geralmente, se vou correr, nadar ou andar de bicicleta com menos de uma hora e meia de duração, bebo apenas água. Se for mais de uma hora e meia em tempo muito quente, ou mais de duas horas em climas mais amenos, provavelmente levaria uma bebida com eletrólitos e reposição de energia. Eu certificar-me-ia de comer um lanche, como um pacote de nozes salgadas ou uma barra energética, logo após este tipo de exercício pesado e, claro, reabastecer-me-ia com muita água também.

As pessoas devem adaptar os regimes que funcionam para elas. Quem transpira muito ou teve recentemente vómitos e diarreia precisa de mais eletrólitos e pode beneficiar de bebidas desportivas em vez de apenas água. As cãibras e a fadiga precoce podem também indicar a necessidade de reposição de eletrólitos. Os atletas de resistência que treinam ou competem regularmente em eventos com mais de duas horas de duração devem ter um plano completo de nutrição e hidratação em consulta com um treinador. Verifique sempre o rótulo dos ingredientes e, em caso de dúvida, fale com o seu profissional de saúde.