O debate entre devotos de laticínios e quem consome leite derivado de produtos não animais pode estar mais perto de uma conclusão, agora que a agência Food and Drug Administration (FDA) divulgou dados que sugerem às empresas que podem continuar a chamar leite aos produtos com base de amêndoa, soja ou aveia.

Segundo o estudo realizado pela FDA, muitos consumidores entendem que “bebidas vegetais” não contêm leite, já que não são produzidas com laticínios. No entanto, a agência também chegou à conclusão que grande parte das pessoas tem a palavra leite "fortemente enraizada no seu vocabulário" quando se refere a essas bebidas, entendendo que sim, ambas as bebidas são consideradas leite.

Para estabelecer diferenças nutricionais a FDA recomenda às empresas de laticínios que explicitem os seus rótulos com essas diferenças entre produtos vegetais e animais, já que ainda causa alguma incerteza entre consumidores sobre qual dos dois tem mais benefícios. O estudo indica que alguns consumidores acreditam que beber as alternativas ao leite traz os mesmos benefícios que o leite animal, apesar da variedade se alterar mediante a marca que o produz.

O estudo,ue recolheu mais de 13 mil respostas, espera contribuir com uma informação mais detalhada que leve os consumidores a estar mais informados acerca de nutrição e dos seus valores, para “tomarem as melhores decisões”, diz o comissário da FDA Robert M. Callif.

O presidente da Federação Nacional de Produtores de Leite, Jim Mulhern, afirmou que a proposta é um “passo em direção à integridade dos rótulos”, já que reconhece a “total falta de padrões nutricionais que prevalecem em relação a bebidas vegetais”. No entanto, o responsável discordou da proposta e teceu críticas à terminologia, dizendo que “os termos lácteos são para produtos lácteos verdadeiros, não à base de plantas”.

A professora de ciência alimentar da universidade neozelandesa de Otago, Indrawati Oey, referiu que, embora muitas pessoas estejam "ansiosas para reduzir o consumo de produtos de origem animal", a promoção de alternativas vegetais pode ser um risco e ir "longe demais sem informações fundamentadas na rotulagem”.

A professora apela a uma melhor informação nos rótulos e acrescenta que "é importante realçar que a qualidade da proteína é diferente entre fontes animais e vegetais, mesmo que se coma a mesma quantidade de proteína”.