Morreu a criança baleada na cabeça no bairro da Bela Vista em Setúbal

Morreu a criança baleada este domingo no bairro da Bela Vista, em Setúbal. A CNN Portugal apurou que o menino de sete anos não resistiu aos ferimentos, depois de ter sido atingida a tiro na cabeça por um disparo de caçadeira.

A vítima foi alvo de um disparo que era dirigido ao pai, mas acabou por ser atingida, tal como a avó. Inicialmente o menino foi levado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, mas a gravidade dos ferimentos levaram ao transporte para a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de Santa Maria, onde acabou por falecer.

O autor do disparo continua em fuga.

Além do menor, também a avó da vítima foi atingida pelos disparos, tendo ficado com ferimentos nas costas.

A vítima foi apanhada por um disparo feito durante um desacato entre moradores da zona. O incidente aconteceu por volta das 12:15, no cruzamento da Avenida da Bela Vista, perto da esquadra da PSP

A CNN Portugal sabe que a Polícia Judiciária já foi acionada e a PSP mobilizou cinco carrinhas do corpo de intervenção para as imediações da esquadra do bairro da Bela Vista com o propósito de dissuadir eventuais desacatos no seguimento do sucedido.