Autoridades belgas confirmam detenção do autor do ataque. Imprensa diz que morreu

O suspeito do ataque em Bruxelas, que na noite de segunda-feira matou dois cidadãos suecos e feriu uma terceira pessoa, foi detido depois de ter sido baleado pela polícia belga num café no bairro de Schaerbeek, informou a imprensa local, citada pela Reuters. A televisão belga RTBF diz que o homem morreu.

A detenção feita esta manhã foi confirmada pelo Ministério Público belga, que revela que o homem tinha na sua posse a mesma arma que foi usada no ataque.

Para já, o único suspeito do ataque é Abdesalem Al Guilani, de 45 anos, que se identificou como membro do Estado Islâmico e reivindicou a autoria do atentado num vídeo publicado online.

Bruxelas ativou o nível mais elevado de alerta terrorista, com o reforço da presença policial, em especial para os cidadãos e instituições suecas, diz a agência.