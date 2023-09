Ministro pede desculpa por três amigos terem urinado para cima de uma carrinha da polícia: “Pipigate”, Bélgica

O ministro da Justiça da Bélgica está envolvido numa polémica apelidada "Pipigate": vários meios de comunicação do país publicaram imagens de videovigilância que mostram três pessoas - que Vincent Van Quickenborne convidou para uma festa em sua casa - a urinar numa carrinha da polícia. Outro detalhe: a carrinha tinha sido destacada para aquela localização para proteger a casa do minsitro, medida tomada após uma tentativa falhada de rapto em 2022. Nas imagens também é possível ver Van Quickenborne a brincar com a situação, imitando as ações dos seus convidados.

Esta quinta-feira, perante o parlamento belga, o governante pediu desculpa pelo sucedido e garantiu que não sabia que os seus amigos tinham urinado no veículo. "Sinto-me envergonhado pelo facto de pessoas que convidei para minha casa terem urinado contra uma carrinha da polícia não uma mas três vezes. É nojento, especialmente tendo em conta a razão pela qual a carrinha está lá", disse Van Quickenborne, citado pela Reuters.

"Alguns dizem que essas imagens me mostram a imitar o ato de fazer xixi. A pessoa que eu acompanhava pensa que era um solo com uma guitarra imaginária …admito que faço isso algumas vezes. É possível, sinceramente não sei", completou.

As ações caíram mal junto dos sindicatos de polícias, bem como da oposição. "Deu uma nova dimensão ao conceito de piada belga”, disse Yngvild Engels, do partido Nova Aliança Flamenga.

O Ministério Público belga já abriu uma investigação ao incidente.