Moscovo atacou acidentalmente a cidade russa de Belgorod na noite de quinta-feira, causando uma explosão e danificando vários edifícios. De acordo com o Ministério da Defesa russo, citado pela Tass, uma "descarga de emergência" de munições aconteceu quando um Su-34 sobrevoava a cidade localizada junto à fronteira da Ucrânia.

"Por volta das 22:15, hora de Moscovo, do dia 20 de abril, quando um avião Su-34 (caça supersónico) das Forças Aeroespaciais russas estava a efetuar um voo sobre a cidade de Belgorod ocorreu uma descarga de emergência de uma artilharia aérea", diz o Ministério.

Segundo o governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a explosão causou uma cratera de 20 metros numa das principais ruas da cidade e carros e prédios residenciais foram danificados. Há ainda três feridos, um dos quais uma mulher que ficou em estado grave e necessitou de receber tratamento hospitalar.

Cratera na cidade de Belgorod (Foto: Vyacheslav Gladkov/Telegram)

"A explosão deixou uma cratera com cerca de 20 metros de diâmetro num cruzamento no centro da cidade. As janelas ficaram estilhaçadas num bloco de apartamentos nas proximidades. A onda de choque danificou vários carros estacionados na área", afirmou Gladkov citado pela Tass.

Perante o incidente, o governador anunciou ainda que tinha sido decretado estado de emergência e que está em curso uma investigação ao caso. Foi ainda criado um gabinete de crise para recolher todas as informações sobre o incidente.

"Será tomada uma decisão depois de o local do incidente ter sido examinado. É importante restaurar o tráfego através de uma das principais vias da cidade o mais rapidamente possível", acrescentou Gladkov.

As imagens do local divulgadas nas redes sociais mostraram pilhas de betão na rua, vários carros danificados e edifícios com janelas partidas.

A região de Belgorod é uma das várias partes do sul da Rússia, onde os alvos como os armazéns de combustível e munições têm sido abalados por explosões desde o início da guerra na Ucrânia.