Cinco hábitos saudáveis para realizar todos os dias - e só precisa de cinco minutos

Se sente que não tem tempo suficiente para os seus cuidados diários para além dos básicos, não está sozinho. Muitas pessoas apontam os seus horários ocupados como barreiras para terem estilos de vida mais saudáveis.

Mas e se só precisasse de cinco minutos?

Acredite ou não, há atividades rápidas e práticas que pode fazer em cinco minutos ou menos para ter um impacto positivo mensurável na sua saúde e bem-estar.

Se ainda não está convencido de que consegue arranjar tempo, considere recuperar esses minutos de uma atividade menos produtiva e que consome muito tempo. Quantas vezes verifica as contas das redes sociais, percorrendo as publicações sem pensar, para depois olhar para cima e perceber que passaram cinco, dez ou mesmo 20 minutos?

Com a utilização excessiva das redes sociais associada a implicações negativas para a saúde mental, se é um dos sete em cada dez que utilizam as redes sociais, pode ser do seu interesse trocar cinco minutos de scroll por uma das cinco atividades cientificamente comprovadas e benéficas para a saúde abaixo indicadas.

Concentre-se na sua respiração

Quer reduzir o stress e melhorar a sua saúde física e mental quase imediatamente? Faça uma pausa para respirar. Basta fazer uma pausa e passar alguns minutos a inspirar e a expirar longa e profundamente pelo nariz.

Melhor ainda, nem sequer são necessários cinco minutos completos para começar a colher os benefícios de bem-estar. Em apenas 90 segundos, a respiração profunda estimula uma resposta de relaxamento fisiológico que inibe a produção de hormonas do stress, baixa a pressão arterial e diminui o ritmo cardíaco, de acordo com a investigação. Trabalhar de forma consistente para respirar melhor também pode melhorar a postura e diminuir a dor.

Mexa o corpo

O sedentarismo, nomeadamente a permanência prolongada na posição sentada, não só é prejudicial para a saúde física como também para o bem-estar mental, aumentando o risco de morte e de depressão. Mexer o corpo, nem que seja durante cinco minutos de cada vez, pode fazer a diferença. De facto, um estudo de 2020 concluiu que apenas 11 minutos de exercício todos os dias aumentam o tempo de vida.

A forma como movimenta o seu corpo depende de si. Desde que mantenha o seu corpo em movimento, o tipo de exercício é indiferente. Pode fazer cinco minutos de ioga, exercícios de peso corporal ou qualquer outro meio criativo de movimentar o seu corpo, como dançar ao som das suas canções favoritas.

Contacte um amigo

Reserve cinco minutos para se sentir visto e ouvido todos os dias - e retribua o favor. Se não puder encontrar-se pessoalmente com um amigo ou ente querido, o tempo de ecrã pode funcionar a seu favor, permitindo a conversação por vídeo. É sempre melhor falar pessoalmente, mas socializar de qualquer forma que o ajude a sentir-se apoiado pode afastar a solidão e os sentimentos de isolamento, que estão associados ao declínio das capacidades cognitivas, depressão, ataque cardíaco, AVC e morte prematura.

Se os horários dificultam o contacto diário com os amigos, faça questão de iniciar conversas com outras pessoas enquanto faz recados. Por exemplo, pode falar facilmente com os empregados de caixa no supermercado, perguntando-lhes como está a correr o dia, respondendo com interesse genuíno e oferecendo informações sobre o seu próprio dia. Um sorriso e uma interação sincera podem contribuir muito para a sua saúde e para a saúde das pessoas com quem se cruza. Pode até fazer um novo amigo!

Prepare refeições ligeiras saudáveis

Já alguma vez esteve a ver televisão e quis petiscar, mas não quis perder tempo a lavar a fruta fresca que tinha no frigorífico e, por isso, pegou num saco de batatas fritas? Eu já o fiz. A acessibilidade é um fator significativo na nossa capacidade de fazer escolhas saudáveis, pelo que tirar cinco minutos para preparar alimentos frescos para petiscar pode ter um impacto significativo.

É provável que já tenha ouvido nutricionistas e influenciadores de fitness a falarem dos benefícios da preparação de refeições semanais, em que faz todas as refeições da semana num só dia. Embora isso pareça ótimo em teoria e seja conveniente durante a semana, pode ser logisticamente exigente e demorado. Gastar apenas cinco minutos, dia sim, dia não, para lavar e cortar alguns dos seus frutos e legumes frescos favoritos é menos intimidante e serve como um bom ponto de entrada para a preparação de refeições em grande escala.

Dê um passeio rápido

A investigação demonstra que 10.000 passos por dia podem reduzir o risco de cancro, doenças cardíacas e morte prematura, mas estudos mais recentes descobriram que qualquer quantidade de caminhada ajuda. Assim, basta uma caminhada de cinco minutos no seu bairro ou no seu local de trabalho para obter benefícios para a saúde.

Caminhar durante cinco minutos a cada 30 minutos produz uma redução imediata e mensurável na pressão arterial e no açúcar no sangue, de acordo com um estudo recente.

Ao contrário das resoluções grandiosas para melhorar a saúde, como deixar de comer queijo ou chocolate para sempre, as atividades de cinco minutos acima enumeradas são mais práticas. Com uma prática consistente, podem tornar-se hábitos saudáveis sustentáveis que proporcionarão benefícios ao longo da sua vida - uma vida potencialmente mais longa devido a esses hábitos de cinco minutos.