Grant Shapps é o novo ministro da Defesa do Reino Unido

Grant Shapps foi nomeado esta quinta-feira como novo ministro da Defesa, depois de Ben Wallace ter anunciado a demissão. Até agora ministro da Energia, Grant Shapps substitui Ben Wallace após uma polémica relacionada com declarações sobre a Ucrânia.

O novo ministro, que vai ocupar o quinto cargo governativo em pouco mais de um ano, tendo rodado pastas com Boris Johnson, Lizz Truss e agora Rishi Sunak, agradeceu a confiança do primeiro-ministro, enquanto deixou uma mensagem de agradecimento ao seu antecessor.

I’m honoured to be appointed as Defence Secretary by @RishiSunak



I’d like to pay tribute to the enormous contribution Ben Wallace has made to UK defence & global security over the last 4 years https://t.co/CXWOaYnmUJ — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023

Ben Wallace, de 53 anos, tinha manifestado durante o verão a sua intenção de se retirar da vida política, após nove anos no governo, quatro dos quais como Ministro da Defesa. Uma saída que acabou por ser precipitada por palavras ditas pelo ministro durante a cimeira da NATO em Vilnius. O governante sugeriu que a Ucrânia devia mostrar alguma "gratidão" pela ajuda ocidental.

Na capital da Lituânia o ministro disse que era isso que o povo dos países da NATO esperava da parte ucraniana, tendo chegado a lembrar que fez uma viagem de 11 horas apenas para lhe darem uma "lista" do que era preciso para o exército. "Eu não sou como a Amazon", acrescentou, na altura.

"Fui eleito deputado em 2005 e, após tantos anos, chegou o momento de me dedicar aos aspetos da vida que negligenciei e de explorar novas oportunidades", escreveu na sua carta de demissão publicada pelo gabinete do primeiro-ministro, Rishi Sunak, que deverá anunciar em breve o nome do sucessor.

That’s all folks! Been a privilege to serve this great nation. Ben Wallace's resignation letter and the Prime Minister's response: 31 August 2023 - https://t.co/wuRcmekTU8 https://t.co/847yME5p7n — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 31, 2023

Na carta, Wallace elogiou a resposta do Reino Unido à guerra na Ucrânia e agradeceu a Sunak o investimento nas forças armadas e também a “amizade”, acrescentando: "O senhor e o governo terão o meu apoio contínuo".

Na resposta, o primeiro-ministro escreveu que o Wallace "serviu o país com distinção", elogiando a "clarividência e visão estratégica".

Reconhecido pelo papel no apoio à Ucrânia face à invasão russa, Wallace foi apontado como um potencial candidato a líder do Partido Conservador e a primeiro-ministro, mas excluiu-se da corrida para substituir Boris Johnson no verão passado e, em vez disso, apoiou a eventual vencedora Liz Truss.