Transferências investigadas: buscas em casa de três jogadores do Benfica

A Autoridade Tributária fez buscas, durante a manhã desta quarta-feira, nas casas de Chiquinho, Vlachodimos e Gonçalo Guedes, três jogadores do Benfica cujas transferências estão a ser investigadas no âmbito da Operação Fora de Jogo.

Recorde-se que a mega-operação do Fisco também está a levar à realização de buscas nos estádios da Luz, Dragão e Alvalade.

As buscas no estádio do Benfica estão ligadas pelo menos às transferências de Chiquinho, Vlachodimos e Gonçalo Guedes.

No caso de Gonçalo Guedes, o jogador deixou o clube encarnado rumo ao PSG, no verão de 2016, a troco de 30 milhões de euros. Depois de um empréstimo, em 2018, assinou contrato com o Valência, a troco de 40 milhões. Em 2022, foi vendido ao Wolves por cerca de 32 milhões, e, no mercado de inverno, rumou novamente ao Benfica. A transferência que está a prender a atenção das autoridades será a do PSG para o Valência, em que o Benfica recebeu também cerca de 1,4 milhões de euros. A investigação quer ainda determinar se o próprio jogador tributou, ou não, os prémios que lhe diziam respeito.