O Ministério Público suspeita que o Benfica tenha assegurado o acesso à Liga dos Campeões na época 2017/18, em detrimento do Sporting, através de um penálti cometido por um jogador do Moreirense sobre os encarnados no jogo da última jornada, o que garantiu ao Benfica uma vitória por 1-0 no Estádio da Luz.

O jogador em causa é Alfa Semedo e a investigação acredita que como contrapartida, por alegado crime de corrupção desportiva, está o pagamento do Benfica ao Moreirense, no final dessa época, de 2,5 milhões de euros por 50 por cento do passe e dos direitos desportivos do jogador.

Este é um dos factos que consta no megaprocesso que corre contra o Benfica, há cinco anos, e a que a TVI/CNN Portugal teve acesso.

Estavam em causa 43 milhões de euros para quem alcançasse o segundo lugar no campeonato e chegasse à Liga dos Campeões – uma vez que o FC Porto se iria sagrar campeão – e os dois rivais de Lisboa disputaram a vaga até ao fim.

Na última jornada, a 13 de maio de 2018, o Sporting perdeu pontos na Madeira, frente ao Marítimo, com um deslize do guarda-redes Rui Patrício, e o Benfica assegurou os 3 pontos decisivos num jogo cujo resultado o Ministério Público, após investigação da Polícia Judiciária, acredita ter sido viciado.

Existe no processo a suspeita de corrupção desportiva, para benefício do Benfica, por dependência económica de vários clubes de dimensão menor que os encarnados, algo que compete agora ao Ministério Público demonstrar numa acusação que deverá ser conhecida ainda este ano.