O treinador Roger Schmidt assumiu esta quinta-feira que uma vitória frente ao FC Porto, na sexta-feira, aumenta as probabilidades de o Benfica ser campeão da I Liga de futebol, mas frisou que o campeonato não fica decidido.

Questionado sobre se o título fica entregue aos encarnados em caso de triunfo sobre os dragões, Schmidt foi taxativo ao responder que “é claro que não”, mas reconheceu que ficar com mais 13 pontos do que o adversário nesta fase deixa a sua equipa em vantagem.

“Se ganharmos, a probabilidade de sermos campeões é maior do que se não ganharmos. Claro que é um jogo importante, mas enquanto não formos mesmo campeões não sinto que já somos campeões. Isso é impossível para mim”, atirou o técnico, no Seixal, na conferência de imprensa de antevisão do clássico.

O técnico alemão recusou apontar um favorito para vencer a partida de sexta-feira e garantiu que o grupo de trabalho está “apenas focado no plano de jogo e no que vai fazer em campo”.

Mais do que uma vez, nos cerca de seis minutos que durou a conferência de imprensa, reconheceu que se trata de “um jogo muito importante”, mas recusou afirmar que é "o mais importante" desde que chegou ao Benfica e preferiu considerá-lo como “uma grande oportunidade”.

“O jogo mais importante é sempre o próximo. Que é especial, é bastante claro, mas já jogámos [outros] jogos importantes nesta época. Mas temos uma grande oportunidade, vejo-o mais assim, porque para os adeptos é um grande jogo”, comentou Schmidt.

Sobre o FC Porto, o alemão recusou apontar apenas um ponto forte e assumiu que a sua equipa tem de estar preparada para enfrentar um adversário que “vai dar tudo para fazer um grande jogo”, mas voltou a colocar o foco na sua própria equipa.

“O que precisamos amanhã [sexta-feira] não é de nos focarmos num ponto forte [do FC Porto] em particular. Temos de estar preparados e respeitar o adversário em toda a sua movimentação tática, mas sobretudo temos de acreditar em nós e focarmo-nos em nós. Essa tem sido a chave durante toda a época”, concluiu.

O Benfica recebe o FC Porto na sexta-feira, em encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias (AF Porto).

Em caso de vitória, a equipa de Roger Schmidt aumenta para 13 pontos a vantagem sobre os azuis e brancos, que podem ser ultrapassados, no segundo lugar, pelo Sporting de Braga, mas também têm a hipótese de reduzir para sete pontos a desvantagem para o líder do campeonato.