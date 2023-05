Operação Penálti: Benfica SAD confirma ter sido constituída arguida

FC Porto: estes são os contratos que motivaram as buscas no Dragão

Depois de um dia de buscas nos três estádios dos maiores clubes nacionais, à 01:30 desta quinta-feira, a Benfica SAD emitiu um comunicado em que reconhece ter sido constituída arguida, na sequência da “Operação Penálti”.

O clube da Luz explica que “nenhum dos seus representantes viu esse estatuto processual ser-lhe aplicado” e reitera que tem “total disponibilidade para colaborar com as entidades competentes”.

No entanto, o Benfica realça que, “no estrito respeito pelo segredo de justiça”, não fará mais nenhum comentário sobre o tema.

O Sporting também já tinha confirmado, em comunicado, que a SAD foi constituída arguida no âmbito da investigação a vários contratos e transferências que levaram inspetores da Autoridade Tributária (AT) a Alvalade para a realização de buscas, nesta quarta-feira.

Operação Penálti: 200 agentes e mais de 60 buscas

Depois de a manhã de quarta-feira ter sido marcada pelas buscas nos estádios do Dragão, Luz e Alvalade, o Ministério Público esclareceu a megaoperação através de um comunicado. No documento, pode ler-se que estiveram em curso mais de 60 buscas em "instalações de sociedades, incluindo as sociedades anónimas desportivas do Sporting C.P., S.L. e Benfica e F.C. Porto, escritórios de advogados e de contabilidade, bem como diversas residências".

As diligências ocorreram nas regiões de Lisboa, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Setúbal, sendo que se investigavam "suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais", diz o Ministério Público, acrescentando que todos os crimes estão ligados à celebração ou renovação de contratos de jogadores de futebol, ao pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como à utilização de direitos de imagem.