Árbitros, ex-árbitros, observadores e até um comentador de futebol atualmente no canal do Correio da Manhã, Pedro Guerra, afeto ao Benfica e que estava ligado à BTV, estão na mira do Ministério Público por suspeitas de corrupção desportiva, sabe a TVI/CNN Portugal. São 13 pessoas a quem foi levantado o sigilo bancário e que agora vão ver as suas contas passadas à lupa para se perceber se tiveram recebimentos indevidos.

Trata-se de Nuno Cabral, Manuel Mota, Paulo Batista, Ferreira Nunes, Bruno Paixão, Pedro Guerra, Jorge Ferreira, Bruno Esteves, Adolfo Oliveira, Vasco Santos, Hugo Pacheco, Adão Mendes e Deus Pereira.

Esta é a lista completa dos suspeitos que, tal como a TVI/CNN Portugal já tinham revelado, vão ser agora escrutinados por perícias financeiras depois de terem sido denunciados por eventuais ligações a práticas de adulteração da verdade desportiva em favor do Benfica em longo de várias épocas.