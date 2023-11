"Vamos com tudo contra esses deliquentes". Real Sociedad arrasa Benfica após dia de violência em San Sebastián

“Vamos com tudo contra esses delinquentes”. É assim que a Real Sociedad assinala um comunicado agressivo contra a claque do Benfica, depois de vários episódios de violência em San Sebastián, onde os encarnados perderam por 3-1, num jogo que ditou a eliminação da Liga dos Campeões.

Os problemas começaram ainda bem antes do apito inicial, com vários vídeos de confrontos entre adeptos dos dois lados, quase todos equipados de negro e sem elementos identificativos dos clubes.

A violência continuou já dentro do estádio, onde a claque benfiquista lançou várias tochas para o relvado, provocando a ira nos adeptos bascos, e motivando várias reações da Real Sociedad.

Uma delas, do presidente do clube espanhol, serviu para “mostrar a repulsa pelo comportamento de vários adeptos do conjunto luso”.

Jokin Aperribay compareceu na conferência de imprensa após o jogo, lamentando que, numa “noite magnífica”, tenha entrado tanto material proibido no estádio.

“Dói-me comparecer nesta noite magnífica, mas quero pedir perdão aos adeptos da Real. Apreendemos muito material aos adeptos do Benfica, fizemos inúmeras buscas, mas não conseguimos apreender tudo. A Real vai interpor uma ação penal contra os criminosos que lançaram foguetes”, disse.

Isto num comunicado também partilhado pelo clube, que mostrou ainda vários adeptos que foram identificados pelas autoridades, muitos deles com artigos alusivos ao Benfica.

ℹ Primeros indentificados e imputados en el mismo Reale Arena. pic.twitter.com/O5tpHcbGsX — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

"Alguns jogos estão a transformar-se em lutas antes do jogo. Foi detido um homem de Guipuzcoa [região basca] que não é sócio. Há um problema que não pode ser resolvido facilmente, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para lidar com estas pessoas. São criminosos", concluiu.

🎥 “Iremos con todo contra esos delincuentes”. https://t.co/5O9rbdDMEr — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

Isto já no fim de um jogo que chegou mesmo a ter de ser interrompido pelo árbitro, com a Real Sociedad a partilhar, ainda durante a partida, a mensagem "que vergonha, Benfica".

VERGÜENZA AFICIONADOS DEL @SLBenfica — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 8, 2023

O Benfica já veio, entretanto, fazer um comunicado a condenar o lançamento de tochas por parte dos adeptos.

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta o arremesso de tochas durante a partida com a Real Sociedad.

Apesar de todos os apelos renovados nos últimos dias para que o jogo fosse vivido por todos sem qualquer incidente, tal não sucedeu, pelo que nos cumpre pedir desculpa pelo episódio. Felizmente, não há feridos a registar.

O Sport Lisboa e Benfica está totalmente empenhado em colaborar com as entidades competentes para que estes comportamentos não voltem a ter lugar", pode ler-se.

Já o presidente da Real Sociedad revelou que Rui Costa lhe pediu desculpa pelo sucedido. "O presidente do Benfica está envergonhado e pediu-me desculpa. Isto não representa o Benfica, não tenho dúvidas. Estamos a falar de delinquentes que lançaram tochas e que muitas vezes, nem são sócios do clube", reierou Jokin Aperribay.