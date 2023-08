Morreu Bernie Marsden, guitarrista dos Whitesnake

O guitarrista Bernie Marsden morreu aos 72 anos, na quinta-feira. As causas da morte do músico fundador dos Whitesnake não são ainda conhecidas.

A informação foi avançada pela família de Bernie Marsden nas redes sociais, garantindo que o guitarrista "morreu pacificamente". Ao seu lado, estavam a mulher, Fran, e as filhas, Charlotte e Olivia, contam.

“Ele era um homem genuinamente engraçado e talentoso, com quem muito apreciei partilhar o palco”, escreveu o vocalista dos Whitesnake, David Coverdale, no X.

Good Morning…I’ve just woken up to the awful news that my old friend & former Snake Bernie Marsden has passed. My sincere thoughts & prayers to his beloved family, friends & fans. A genuinely funny, gifted man, whom I was honored to know & share a stage with

