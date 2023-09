Portugal continua a ser o maior produtor de bicicletas da União Europeia

Portugal voltou a ser o maior produtor de bicicletas na União Europeia em 2022, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Foram produzidas em território nacional 2,7 milhões de unidades no ano passado, de um total de 14,7 milhões de bicicletas fabricadas no bloco comunitário.

Desta forma, Portugal foi responsável por cerca de 18% da produção total de bicicletas na Europa. Entre os maiores produtores encontra-se também a Roménia, que fabricou 2,6 milhões de unidades, seguindo-se Itália (2,5 milhões), Alemanha (1,7 milhões) e Polónia (1,0 milhões), segundo indica o gabinete de estatísticas da UE.

Em 2022, a produção de bicicletas no espaço comunitário aumentou 10% face ao ano anterior. A produção de 14,7 milhões de unidades representa também um aumento de 29% ao longo de uma década, de 2012 a 2022.

Apesar desta tendência de aumento na Europa, em Portugal a produção vendida, o indicador utilizado nestas estatísticas, diminuiu. Isto já que no ano passado o país reportou uma produção de 2,9 milhões de unidades, que caiu para 2,7 milhões este ano. Dados do ano passado indicavam que existiam cerca de cinco dezenas de empresas a produzir bicicletas no país, sendo que as exportações atingiram os 800 milhões de euros em 2022.