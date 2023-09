Biden anuncia novo pacote de ajuda militar de 325 milhões de dólares

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 325 milhões de dólares (cerca de 300 milhões de euros).

"Hoje aprovei o próximo pacote de assistência de segurança dos EUA à Ucrânia, que inclui mais artilharia, mais munições, mais armas antitanque. Na próxima semana, serão entregues à Ucrânia os primeiros tanques Abrams norte-americanos", adiantou Joe Biden, durante a reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Sala Oval da Casa Branca.

Além das preocupações com o equipamento militar da Ucrânia, Joe Biden acrescentou que o novo pacote de ajuda se destina ainda a "fortalecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia, para proteger a infraestrutura crítica que fornece calor e luz durante os dias mais frios e escuros do ano", lembrando a aproximação do inverno, que pode dificultar os combates na linha da frente.

"Estamos empenhados em construir uma força capaz de garantir a segurança a longo prazo da Ucrânia. Capaz de dissuadir futuras ameaças contra a soberania, a integridade territorial e a liberdade. Porque é disso que se trata. O futuro. O futuro de liberdade. A América nunca pode, nunca irá, abandonar isso", assegurou Joe Biden, citado pela CNN Internacional. "É por isso que, 575 dias depois, apoiamos a Ucrânia e continuaremos ao seu lado, senhor presidente", acrescentou, dirigindo-se a Zelensky.

Joe Biden recebeu Volodymyr Zelensky na Casa Branca (AP Photo)

Antes do encontro com Joe Biden, o presidente ucraniano visitou o Pentágono e o Capitólio, onde se reuniu à porta fechada com representantes da Câmara dos Representantes e do Senado, numa altura em que Kiev precisa de manter o apoio dos Estados Unidos, em particular da Congresso, para prosseguir o esforço de guerra contra as tropas russas.

Esta é a segunda visita do presidente ucraniano a Washington desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e ocorre num momento em que o pedido de Biden ao Congresso de mais 24 mil milhões de dólares (22,5 mil milhões de euros) para as necessidades militares e humanitárias da Ucrânia está em jogo.