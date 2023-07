Exclusivo CNN: Biden diz que a guerra com a Rússia tem de acabar antes de a NATO poder considerar a adesão da Ucrânia

O Presidente norte-americano Joe Biden disse à CNN, numa entrevista exclusiva, que a Ucrânia ainda não está preparada para aderir à NATO, afirmando que a guerra da Rússia na Ucrânia tem de terminar antes que a aliança possa considerar a possibilidade de permitir a adesão de Kiev à organização.

Biden disse a Fareed Zakaria, da CNN International, que embora a discussão sobre a adesão iminente da Ucrânia à NATO seja prematura, os EUA e os seus aliados na NATO continuarão a fornecer ao Presidente Volodymyr Zelensky e às suas forças a segurança e o armamento de que necessitam para tentar pôr fim à guerra com a Rússia.

Biden falou com Zakaria antes da sua viagem de uma semana à Europa, que inclui uma cimeira da NATO na Lituânia, onde a guerra da Rússia na Ucrânia e a pressão de Zelensky para a adesão à NATO estarão entre as principais questões que pairam sobre o encontro.

"Não creio que haja unanimidade na NATO sobre se devemos ou não trazer a Ucrânia para a família da NATO agora, neste momento, no meio de uma guerra", disse Biden. "Por exemplo, se o fizessem, então, sabem - e estou a falar a sério - estamos determinados a comprometer cada centímetro de território que pertence à NATO. É um compromisso que todos nós assumimos, aconteça o que acontecer. Se a guerra está a decorrer, então estamos todos em guerra. Estamos em guerra com a Rússia, se for esse o caso".

Biden disse que falou durante muito tempo com Zelensky sobre o assunto, afirmando que disse ao presidente ucraniano que os EUA continuariam a fornecer segurança e armamento à Ucrânia, tal como fazem com Israel, enquanto o processo decorre.

"Penso que temos de traçar um caminho racional para que a Ucrânia se possa qualificar para entrar na NATO", disse Biden, referindo que recusou as exigências do Presidente russo, Vladimir Putin, antes da guerra, no sentido de se comprometer a não admitir a Ucrânia porque a aliança tem "uma política de portas abertas".

"Mas penso que é prematuro dizer que é preciso votar agora, porque há outras qualificações que têm de ser cumpridas, incluindo a democratização e algumas dessas questões", disse Biden.

Na sexta-feira, a Casa Branca anunciou que os EUA estavam a enviar à Ucrânia, pela primeira vez, bombas de fragmentação, um passo dado para ajudar a reforçar as munições da Ucrânia, que está a montar uma contra-ofensiva. Biden disse a Zakaria que foi uma "decisão difícil" dar à Ucrânia as controversas munições, mas que estava convencido de que era necessário porque a Ucrânia estava a ficar sem munições.

A reunião da NATO ocorre no momento em que a Suécia pretende aderir à aliança ocidental, uma medida que tem enfrentado resistência da Turquia e da Hungria. Biden disse a Zakaria que estava otimista em relação à admissão da Suécia na NATO, referindo que a Turquia, que é a principal resistência, está a tentar modernizar a sua frota de F-16, juntamente com a Grécia, que votou a favor da admissão da Suécia.

"A Turquia está a tentar modernizar os F-16. E (o primeiro-ministro grego Kyriakos) Mitsotakis na Grécia também está à procura de alguma ajuda", disse Biden. "E assim, o que estou a tentar, francamente, é reunir um pouco de um consórcio aqui, onde estamos a fortalecer a NATO em termos de capacidade militar da Grécia e da Turquia, e permitir que a Suécia entre. Mas ainda está em jogo. Ainda não está feito".

Na ampla entrevista, Biden e Zakaria também discutiram outros desafios importantes da política externa, incluindo a China, a Arábia Saudita e Israel.

Biden disse estar confiante de que o presidente chinês Xi Jinping quer substituir os EUA como país com a maior economia e capacidade militar do mundo, mas disse acreditar que os EUA podem ter uma relação de trabalho com Pequim.

"Penso que há uma forma de resolver, de estabelecer uma relação de trabalho com a China que os beneficie a eles e a nós", disse Biden. “E a última coisa que vos digo é que também lhe telefonei depois de ele ter tido aquela reunião com os russos sobre esta nova relação, etc., e disse: “Isto não é uma ameaça. É uma observação". Eu disse: "Desde que a Rússia entrou na Ucrânia, 600 empresas americanas retiraram-se da Rússia. E vocês disseram-me que a vossa economia depende do investimento da Europa e dos Estados Unidos. E tenham cuidado. Tenham cuidado".

Biden disse que Xi não discutiu com ele e observou que a China “não foi totalmente contra a Rússia".

"Ele fala sobre a guerra nuclear como um desastre, mas existe algo como a segurança que é necessária", disse Biden sobre o líder chinês. "Por isso, penso que há uma forma de resolvermos isto".

Questionado sobre a possibilidade de convidar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a visitar a Casa Branca, Biden afirmou que o presidente israelita Isaac Herzog irá em breve visitar a Casa Branca.

Em março, Biden criticou Netanyahu pelo seu plano, agora engavetado, de reformar o sistema judicial do país, um raro caso público em que os dois aliados se desentenderam publicamente.

Biden disse a Zakaria que continuava a acreditar que a solução de dois Estados era o caminho correto a seguir no conflito entre Israel e os palestinianos e criticou alguns membros do gabinete de Netanyahu pelas suas opiniões sobre os colonatos israelitas na Cisjordânia.

"Não é tudo culpa de Israel o que está agora a acontecer na Cisjordânia, não é tudo problema de Israel, mas eles são uma parte do problema, e particularmente aqueles indivíduos no gabinete que dizem, 'Nós podemos assentar onde quisermos. Eles não têm o direito de estar aqui, etc.'", disse Biden. "E penso que falámos com eles regularmente, tentando atenuar o que se está a passar e esperamos que Bibi continue a avançar no sentido da moderação e da mudança."

Biden também defendeu a sua viagem à Arábia Saudita no ano passado, dizendo a Zakaria que a visita teve vários êxitos, como o estabelecimento de sobrevoos israelitas sobre o país. Questionado sobre a possibilidade de os EUA fornecerem aos sauditas um tratado de defesa e capacidade nuclear civil, como Riade solicitou, Biden disse: "Estamos muito longe disso".

"Se vamos ou não fornecer um meio através do qual eles possam ter energia nuclear civil e/ou ser um garante da sua segurança - penso que isso ainda está um pouco longe", disse Biden.