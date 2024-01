Goucha manda mensagem a Cristina Ferreira e Francisco Monteiro: «Dois casórios!»

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Francisco Monteiro, para a sua primeira entrevista depois de desistir do Big Brother - Desafio Final. Um momento de muitas lágrimas, revisto agora pelo vencedor da última edição, também com muita emoção. Os colegas ficaram sensibilizados e desejaram o melhor para o nosso Zaza, mas foram as atitudes de Miguel Vicente que tanto deram que falar. No final da conversa, Cristina Ferreira fez questão de partilhar uma mensagem que recebeu de Manuel Luís Goucha: «Viva a Márcia com Francisco Monteiro e fica tudo bem. Dois casórios, eu apresento!»

O apresentador confessou ter acompanhado o Big Brother 2023 e mostrou-se fã de Márcia. Agora, parece apoiar a relação de ambos e ainda brincou com Cristina Ferreira e o namorado.

Recorde a conversa que Francisco Monteiro deu ao nosso programa, após ter vencido o Big Brother 2023.

Francisco Monteiro acabou por tornar-se o grande vencedor do programa e continua a dar que falar fora da casa. A relação com Márcia é algo muito seguido por todos os espectadores. O vencedor do programa fala de como Márcia foi uma condicionante no seu jogo:

«Nós nunca saberemos o que eu seria sem a Márcia. Eu queria entrar e sair sozinho. Eu ali fui condicionado muitas vezes porque era alguém que eu queria proteger». Francisco Monteiro revelou ainda que esteve a falar com Márcia, mas parece que não acabou. Incentivado por Manuel Luís Goucha, deixou uma pergunta para ser feita a Márcia quando o apresentador a entrevistar:

Francisco Monteiro fez o balanço da sua participação e falou daquilo que levou de si para casa mais vigiada do país. Admite que em vários momentos duvidou que fosse ganhar, apostando na vitória de Hugo Andrade.

A história de vida de Francisco Monteiro:

O concorrente de Matosinhos não tem grandes memórias da sua infância. É muito próximo da sua avó, que considera ser a pessoa mais próxima da sua vida. Quanto tinha 10 anos, Francisco perdeu o avô materno e recordou que diziam que era muito parecido com o familiar.

Em 2007 desenvolve uma paixão pelo ténis, que não correu como esperado, e por volta dessa altura lembrou uma história de amor que durou oito anos. Fruto desta fase negra, a relação terminou e Francisco vem a descobrir que era traído pela ex-companheira, sendo que a traição acabou por deixar marcas para a sua vida.

Francisco começou a praticar padel, profissão que mantém hoje em dia, e viajou para o Dubai. O concorrente destacou que foi nesta fase que tudo mudou porque teve disciplina e rigor. Francisco acabou por voltar a uma imagem que o deixou orgulhoso e passou de 105 para 72 quilos num período de três meses.

Depois do Dubai, seguiu-se a experiência na Suécia. Francisco Monteiro regressou a Portugal para estar próximo da família e junto dos amigos e também com o objetivo de ter uns anos de qualidade com a sua avó.