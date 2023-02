Parece que os arrotos podem ser um grande negócio. O multimilionário Bill Gates anunciou um investimento na start-up australiana Rumin8, que está a desenvolver uma ração à base de algas marinhas para reduzir as emissões de metano que as vacas produzem através dos seus arrotos e, em menor número, gases.

O metano é um potente gás com efeito de estufa. Embora tenha vida mais curta na atmosfera do que o dióxido de carbono, tem 84 vezes mais potencial de aquecimento global por um período de 20 anos. Quase um terço das emissões globais de metano provém do gado e a maior parte das vacas leiteiras.

Os micróbios nos estômagos das vacas produzem metano à medida que os animais digerem os alimentos, mas quando as algas marinhas são adicionadas à sua alimentação, foi demonstrado que reduzem significativamente a quantidade de gás libertado que aquece o planeta. Um estudo de 2021 descobriu que dar às vacas pequenas quantidades de algas marinhas durante vários meses fez com que as emissões de metano diminuíssem em mais de 80%.

A Rumin8 produz um aditivo para rações a partir do ingrediente bioativo encontrado nas algas vermelhas (Asparagopsis). A empresa disse que os testes de laboratório demonstraram que o aditivo pode reduzir até 95% as emissões de metano.

Em vez de cultivar as algas marinhas, a empresa está a reproduzir o ingrediente em laboratório, o que significa que os custos podem ser mantidos relativamente baixos. O aditivo é depois colocado na ração e a empresa também pretende produzi-lo sob a forma de cápsulas.

"Embora as vacas sejam uma fonte significativa [de gases com efeito de estufa], a pecuária continua a ser uma das fontes de proteínas mais baratas do mundo, o que significa que as tecnologias que podem reduzir as emissões na cadeia de abastecimento são críticas", disse um porta-voz da Breakthrough Energy Ventures, uma das organizações de Bill Gates, sobre o investimento de 12 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros).

A Rumin8 disse que recebeu mais dois investimentos de fundos climáticos e que pretende ter pequenas quantidades de alimento disponível para comercialização até ao final do ano.

Uma crítica que tem sido feita a soluções como aditivos para a ração que reduzem o metano é que eles podem desviar a atenção das causas profundas do problema climático da pecuária, incluindo a enorme quantidade de terra necessária para criar animais e plantar culturas para a sua alimentação.

O CEO da Rumin8, David Messina, sublinhou que as vacas continuam a ser uma importante fonte de proteína para milhares de milhões. "A nossa solução é global e fornecerá tanto a países desenvolvidos como países em desenvolvimento um produto redutor de metano que terá um impacto enorme nas emissões globais da agricultura", disse à CNN.

Alguns países estão a explorar legislação para reduzir as emissões de metano provenientes da pecuária. Em outubro, o governo da Nova Zelândia anunciou planos para tributar os agricultores pelos arrotos dos seus animais, a fim de os incentivar a reduzir as emissões.