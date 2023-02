Bill Gates, fundador da Microsoft, anunciou em maio de 2021 o fim do casamento de 27 anos com Melinda French Gates. O divórcio foi considerado um dos mais caros da história e agora, mais de um ano e meio depois, a revista People e o jornal Daily Mail revelam que o magnata tem uma nova companheira: Paula Hurd, viúva do CEO da HP e copresidente da Oracle.

O casal foi visto em público, pela primeira vez, em março do ano passado, no torneio de ténis Indian Wells e, em janeiro deste ano, foram vistos juntos no Open da Austrália.

Segundo fontes próximas confirmaram à revista americana, Bill Gates e Paula Hurd, de 67 e 60 anos, respetivamente, já não escondem que estão juntos, mas a nova namorada do fundador da Microsoft não conhece os filhos deste.

Mas quem é, afinal, a mulher que conquistou o coração de Bill Gates?

Bill Gates e Paula Hurd (à direita, com o telemóvel) no Open da Austrália (Getty Images)

Paula Hurd, cujo apelido de solteira é Kalupa, trabalhou como organizadora de eventos, mas também no setor da tecnologia, tendo trabalhado como executiva na empresa que fornece software para a banca digital NCR. Foi aí que conheceu e casou com Mark Hurd.

Os dois estiveram juntos até à morte do copresidente da Oracle, em 2020, depois da batalha deste contra o cancro, tendo inclusivé resistido ao escândalo sexual que envolveu Hurd, em 2010, e que o levou a sair da HP.

O casal esteve junto cerca de 30 anos e teve duas filhas: Kathryn e Kelly.

Tal como Bill Gates, Paula Hurd é uma mulher de causas e, mesmo depois da morte do marido, continuou a contribuir para a campanha Give Light da Universidade Baylor, e ajudou a instituição a atingir a marca de mil milhões de dólares com uma doação de sete milhões de dólares em 2021. A Universidade abre, em breve, um centro de boas-vindas que terá o nome casal.

Atualmente, de acordo com a informação disponibilizada no LinkedIn, Paula Hurd descreve-se como "programadora e organizadora de uma vasta gama de experiências de eventos memoráveis para ocasiões pessoais, empresariais e de solidariedade" e revela ainda que trabalha em part-time para a empresa MPH Investments e que faz parte do Conselho de Magistrados da Universidade de Baylor.