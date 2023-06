“Não ficariam num local de trabalho onde fizessem isto. Porque é que eu deveria?”. Billy Nomates vai parar de atuar após “abuso” nas redes sociais

Billy Nomates atuava no Glastonbury, o festival de música do Reino Unido, esta sexta-feira. Descalça. Sozinha em palco. O instrumental a acompanhar num computador. O público vibrava. O cenário habitual, para logo depois uma chuva de comentários negativos cair nas redes sociais da BBC 6 Music, onde foram partilhadas as imagens da performance.

“Sei que muitas pessoas não me avaliam, mas o nível de abuso pessoal naquela página pública [a da BBC 8 Music] é demasiado elevado”, disse a artista. Tor Maries, nome verdadeiro da Billy Nomates, pediu à BBC que as imagens fossem retiradas, pedido ao qual o canal respondeu de imediato. “Queremos que a 6 Music seja um lugar onde artistas brilhantes como Billy Nomates sejam celebrados e apoiados e respeitamos o pedido de Tor para que o clipe publicado nas nossas redes sociais seja removido", garantiu um porta-voz da BBC.

Estar em palco com uma música de apoio - em vez de uma banda - foi o centro das críticas que dominaram as redes sociais. Em causa está algo já característico de Billy Nomates, que decidiu agora deixar de atuar: “Não haverá mais espetáculos depois deste verão”.

Billy Nomates, de 33 anos, já tinha atuado no festival Glastonbury no ano passado, ao lado da dupla inglesa Sleaford Mods.

O incidente está a gerar reações no mundo artístico. Geoff Barrow, da banda inglesa Portishead, saiu em defesa da artista, ao garantir que a maioria das bandas toca com músicas de apoio e acrescenta: “Pelo menos, ela não está a fingir”.

Today #billyNoMates

Got absolutely destroyed & personally insulted by a load of #6music Dads after her #glastonbury2023 performance saying she

Should have a band?

What they don’t realise is that most of their fav bands

Play along to backing tracks

Least she isn’t pretending