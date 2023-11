Fundador da Binance admite violar leis de lavagem de dinheiro e vai pagar multa milionária

O fundador da maior corretora de criptomoedas do mundo, Changpeng Zhao, declarou-se esta terça-feira como culpado de crimes de lavagem de dinheiro, avança a agência Reuters. Zhao, uma das principais figuras do mundo das criptomoedas, vai pagar uma multa de 45 milhões de euros e abandonar o cargo de director-executivo de uma das mais poderosas empresas da indústria.

O empresário chinês fica impedido de ter qualquer outro negócio com a empresa que ajudou a formar.

A própria Binance também se deu como culpada, segundo os documentos judiciais apresentados no tribunal de Seattle. A corretora vai pagar uma multa de quatro mil milhões de euros ao gabinete norte-americano de investigação de crimes financeiros.

Como parte do acordo entre a empresa e os procuradores norte-americanos, a Binance aceitou a nomeação de um tutor legal, para garantir o cumprimento da lei.

De acordo com os documentos, tribunal descreve que Zhao e vários altos cargos da Binance fizeram vários esforços para evitar leis que os impediam de transacionar com pessoas proibidas de o fazer no sistema financeira americano, devido a sanções económicas. Utilizadores de países alvo de sanções como a Rússia, Cuba, Irão e Síria tinham acesso à plataforma.

Além disso, a corretora estava obrigada a lidar com clientes norte-americanos através de uma outra empresa, a Binance.US, de forma a respeitar as leis contra a lavagem de dinheiro. No entanto, o tribunal afirma que Zhao procurou esconder negócios da empresa principal da Binance com os clientes norte-americanos. A justiça diz ainda que o diretor-executivo da empresa referia-se a estes clientes como VIPs e atribuía-lhes um gestor especial.

Para evitar problemas com as autoridades, o CEO aconselhou os seus funcionários para comunicar com estes clientes através de telemóveis, de forma a não deixar rasto destas interações.