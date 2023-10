Porque é que a bitcoin está a subir outra vez

A Bitcoin está a subir em flecha, ultrapassando os 35 mil dólares (e os 32 mil euros) pela primeira vez desde maio de 2022. Subiu 20% nos últimos cinco dias.

A famosa criptomoeda volátil mais do que dobrou de valor este ano, à medida que os investidores ficam entusiasmados com a perspetiva de poder comprar fundos de bitcoin que são negociados nas boas e velhas bolsas de valores, em vez de ter que lidar com plataformas de criptografia menos regulamentadas e às vezes incompletas (como a FTX, Binance, etc.).

A última rodada de entusiasmo veio quando o fundo negociado em bolsa para bitcoins da BlackRock apareceu numa lista controlada pela Depository Trust and Clearing Corp, uma câmara de compensação operada pela Nasdaq para ações e ETFs, de acordo com a Reuters.

A BlackRock solicitou em junho o registo de um ETF à vista de bitcoin, que está pendente de aprovação. A empresa é a maior fornecedora de ETFs do mundo, gerindo biliões de dólares de activos. Um ETF de bitcoin da BlackRock daria à criptomoeda um novo sentido de legitimação.

"Esta listagem no DTCC não significa que o fundo tenha sido efetivamente lançado ou que isso vá inevitavelmente acontecer", disse Samer Hasn, analista de mercado da corretora online XS.com. "No entanto, pode aparecer como parte dos preparativos da BlackRock para lançar o ETF em breve".

Outras empresas também solicitaram aprovação para lançar ETF de bitcoin semelhantes, incluindo a Grayscale Investments.

Embora a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA tenha decidido contra o ETF da Grayscale, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações de Washington em agosto anulou a decisão do regulador. O painel disse que o regulador não conseguiu explicar adequadamente porque rejeitou o pedido da empresa.

Isso ajudou a impulsionar as criptomoedas durante o verão.

Ainda assim, o regulador, a SEC, não aprovou o fundo, e os investidores podem estar a dar um passo maior que perna.

"Penso que estas subidas rápidas da bitcoin são um pouco exageradas", disse Hasn. "As preocupações regulamentares e legislativas continuam a ensombrar este mercado, e não vejo oportunidades em breve para dissipar estas preocupações à medida que as batalhas legais continuam."

Mas há outra razão pela qual a bitcoin pode estar a subir: o medo. À medida que os investidores procuram diversificar as suas carteiras em tempos de incerteza, alguns voltam-se para a bitcoin, ironicamente como uma espécie de porto seguro digital. Por vezes apelidada de "ouro digital", a bitcoin tornou-se uma forma de os investidores se expandirem para além das acções e obrigações tradicionais.