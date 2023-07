Bloco quer ouvir MAI sobre chamada para o conselho de administração da RTP: "É uma ingerência absolutamente inaceitável à liberdade de imprensa"

BE diz-se “revoltadíssimo” com "pressões" do MAI junto da RTP sobre ‘cartoon’

O Bloco de Esquerda vai apresentar um requerimento para a ida do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que tem a tutela da RTP, e do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, à Assembleia da República a propósito daquilo que considera serem "ataques à liberdade de expressão" sobre o cartoon "A Carreira de Tiro".

"Acho que a sociedade portuguesa, pela forma como se indignou e se solidarizou na altura do Charlie Hebdo na altura com aqueles jornalistas, entendeu e bem que a liberdade de expressão não é uma questão de gosto e que a possibilidade de ironia e provocação deve permanecer no âmbito da liberdade artística, mesmo que isso fira algumas sensibilidades", explicou esta segunda-feira a deputada e líder do BE, Mariana Mortágua.

"Independentemente do debate que se deve saber sobre o humor, não achamos aceitável, por um lado que o diretor da PSP entenda que isto se pode resolver com uma queixa-crime, e que um cartoonista possa, por um desenho mais provocatório, ser alvo de uma queixa-crime por parte de uma força de autoridade - consideramos que isso é em si um atentado à liberdade expressão. Mas, muito mais grave do que isso, é que o ministro da Administração da Interna se sinta na capacidade, na autoridade e no poder de fazer uma chamada para o conselho de administração da RTP, que é uma empresa pública de comunicação mas, naturalmente, com liberdade e independência editorial, para condicionar aquilo que a RTP passa. Achamos que é uma ingerência absolutamente inaceitável à liberdade de imprensa e de expressão."

Sobre a convocação de Adão e Silva, Mortágua explicou que quer saber "se o ministro da Cultura acha normal que o ministro da Administração Interna ligue para o conselho de administração da RTP porque não gosta de uma coisa que viu na televisão".