Blue Monday: será a terceira segunda-feira de janeiro o dia mais triste do ano?

Nota do Editor: Subscreva o boletim informativo Stress, But Less da CNN. O nosso guia de mindfulness em seis partes vai informá-lo e inspirá-lo a reduzir o stress enquanto aprende a controlá-lo

Como se precisássemos de mais uma razão para pensar sobre os problemas diários, hoje (15 de janeiro) é a Blue Monday - a terceira segunda-feira de janeiro, que se diz ser o dia mais deprimente do ano.

Mas será que é?

A investigação não provou que exista um dia mais deprimente do que todos os outros, mas trata-se, na verdade, de uma manobra de relações públicas que, infelizmente, se cimentou na cultura moderna. Todos os anos, em janeiro, os blogues partilham as suas dicas sobre como as pessoas podem fugir à tristeza, as empresas aproveitam a oportunidade para promover os seus produtos e serviços de bem-estar e as redes sociais seguem o exemplo.

Origem de um mito de saúde

A Blue Monday começou com um comunicado de imprensa.

Em 2005, o agora extinto canal de televisão britânico Sky Travel enviou aos jornalistas um anúncio promocional que, com a ajuda de um psicólogo, tinha calculado o dia mais infeliz do ano.

Aparentemente, a equipa tinha chegado a essa conclusão através de uma fórmula complexa desenvolvida pelo psicólogo britânico Cliff Arnall. Esta fórmula teve em conta fatores como o clima para determinar o ponto mais baixo das pessoas ao longo do ano.

A fórmula destinava-se a analisar a altura em que as pessoas marcavam férias, partindo do princípio de que era mais provável que comprassem um bilhete para um local paradisíaco quando se sentiam em baixo. Foi pedido a Arnall que inventasse o melhor dia para marcar uma viagem de férias, pelo que pensou em razões para as pessoas quererem ir de férias - e assim nasceu o dia mais sombrio do ano.

"De um modo geral, há mais tristeza no inverno e o mês de janeiro não é de todo invulgar para uma maior tristeza entre as pessoas", afirma Ravi Shah, psiquiatra do Irving Medical Center da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. "Por isso, em vez de nos centrarmos num dia específico, penso que a questão mais interessante é saber o que é que o inverno tem que afeta o nosso humor."

O fenómeno que alimenta o fogo da Blue Monday pode também ser o fenómeno que se baseia numa investigação do Japão. Em 2009, a taxa de suicídio dos homens japoneses às segundas-feiras era significativamente mais elevada do que nos outros dias da semana, especialmente para os que se encontravam na faixa "idade produtiva", sugerindo que a estrutura da semana de trabalho e as dificuldades económicas eram as razões.

A Blue Monday não é cientificamente correta

A fórmula de Arnall é semelhante a esta: [W+(D-d)]xTQ/MxNA. No entanto, após uma inspeção mais atenta, as variáveis envolvidas são subjetivas e claramente não científicas. W, por exemplo, significa tempo. D é a dívida e d é o salário mensal, enquanto T significa o tempo decorrido desde o Natal e Q é o tempo decorrido desde que desistiu da sua resolução de Ano Novo.

Nenhum dos fatores que o especialista incluiu pode ser medido ou comparado com as mesmas unidades. A fórmula não pode ser adequadamente avaliada ou verificada. Por exemplo, não há forma de medir o número médio de dias desde que as pessoas desistiram da sua resolução de Ano Novo. E o clima de janeiro varia consoante as cidades, os países e os continentes. Em suma, não há qualquer mérito científico.

"Não fazia ideia de que iria ganhar a popularidade que ganhou", conta Arnall à CNN. "Acho que muitas pessoas reconhecem-no em si próprias".

Arnall também afirma ter feito campanha contra a sua própria ideia de Blue Monday como parte do "grupo ativista" Stop Blue Monday. Mas esse grupo, como se veio a verificar, era também uma campanha de marketing - desta vez para o turismo de inverno nas Ilhas Canárias.

Agora, diz à CNN, fá-lo-ia de novo.

"Não me arrependo de nada", continua, acrescentando que "utilizou os meios de comunicação social" em várias ocasiões com a intenção de iniciar conversas sobre psicologia.

"O meu problema com a psicologia académica e com as publicações revistas pelos pares... não fazem assim tanta diferença para as pessoas comuns", acrescenta Arnall, a quem foram pagos cerca de mil euros para criar a Blue Monday.

No entanto, esta não é uma opinião popular na profissão.

"Esta não é a forma correta de aumentar a sensibilização", refere Antonis Kousoulis, diretor dos esforços da UK Mental Health Foundation para Inglaterra e País de Gales. "Ao dizer que este dia é o dia mais deprimente do ano, sem qualquer prova, estamos a banalizar a gravidade da depressão".

"A saúde mental é o maior desafio de saúde da nossa geração", acrescenta. "Trivializá-la é completamente inaceitável".

"A depressão não é um fenómeno de um só dia", sublinha Shah. "A depressão é uma síndrome clínica que tem de durar pelo menos duas semanas, a maior parte do dia, a maior parte dos dias ao longo do tempo".

No entanto, a tristeza do inverno é real

Os críticos do conceito de "Segunda-feira Azul" têm defendido que atribuir a depressão clínica a causas externas - como a ideia de que o número de dias decorridos desde o Natal pode afetar negativamente as pessoas influenciadas por ela - sugerindo que a sua condição poderia ser resolvida com algo tão simples como marcar umas férias numa praia ensolarada.

O que é real é a tristeza de inverno, mais conhecida clinicamente como perturbação afectiva sazonal, ou SAD. É uma forma de depressão que as pessoas sofrem normalmente durante os meses de outono e inverno, quando há menos luz solar. Os meses mais difíceis para as pessoas com SAD tendem a ser janeiro e fevereiro, mas melhoram com a chegada da primavera.

Segundo o Psychology Today, estima-se que o TAS afeta 10 milhões de americanos e que outros 10% a 20% podem ter sintomas ligeiros. Para 5% dos adultos que sofrem de TAS, durante cerca de 40% do ano têm sintomas que podem ser avassaladores e interferir com a sua vida quotidiana.

A doença tem sido associada a um desequilíbrio bioquímico no cérebro provocado pela redução das horas de luz do dia e da luz solar no inverno. Com a mudança das estações, as pessoas sofrem uma alteração no seu relógio biológico interno, ou ritmo circadiano, que pode provocar uma dessincronização com o seu horário regular.

Os sintomas mais comuns do SAD incluem fadiga, apesar de a pessoa dormir muito, e aumento de peso associado a excessos alimentares e desejos de hidratos de carbono, de acordo com a American Psychiatric Association.

Outros sinais incluem sentimentos de tristeza, perda de interesse em atividades que antes eram apreciadas, sentimentos de inutilidade ou culpa, dificuldade de concentração ou de tomada de decisões, pensamentos de morte ou suicídio e até tentativas de suicídio.

O início do SAD pode ocorrer em qualquer idade, mas normalmente começa entre os 18 e os 30 anos e é mais comum nas mulheres do que nos homens.

Como combater a perturbação afetiva sazonal

A maneira mais fácil de começar a tomar medidas contra o SAD é concentrar-se na exposição à luz, diz Shah. "Se não conseguir apanhar luz solar natural, compre uma caixa de luz".

A terapia da luz envolve sentar-se em frente a uma caixa de terapia da luz que emite uma luz muito brilhante durante um mínimo de 20 minutos por dia. A maioria das pessoas vê melhorias com este método no prazo de uma ou duas semanas após o início do tratamento.

Antecipando o regresso dos sintomas no final do outono, algumas pessoas começam a terapia com luz no início do outono para os prevenir.

Uma maior exposição à luz solar também pode ajudar a melhorar os sintomas. As pessoas com tendência para os sintomas podem querer passar mais tempo no exterior ou arranjar uma área de estar em casa que esteja exposta a uma janela durante o dia. Os antidepressivos e a terapia da conversa também são eficazes no tratamento do SAD.

Cuidar da sua saúde de uma forma holística também pode ajudar: fazer exercício regularmente, comer bem, dormir o suficiente quando puder e manter-se ligado à família e aos amigos. Fale também com o seu médico, pois o TAS pode ser uma doença controlável com o diagnóstico e tratamento correctos.

"Se nos mantivermos activos física, mental e socialmente e usarmos uma caixa de luz, isso vai ajudar muito", disse Shah.

As lâmpadas inteligentes, que podem ser ativadas por um dispositivo Google Home ou Amazon Echo, podem ajudá-lo a adormecer ou acordar suavemente, iluminando ou escurecendo lentamente. Os cobertores com pesos têm sido benéficos para as pessoas que lutam contra a insónia e a ansiedade.

O conceito de Blue Monday era, na melhor das hipóteses, uma ideia relacionável e um esquema de marketing de viagens que provavelmente não funcionou. Mas porquê ficar por aqui? Mais tarde, Arnall concebeu uma fórmula para determinar o dia mais feliz do ano, patrocinada por uma empresa de gelados, apesar de muitos encontrarem consolo na guloseima quando estão menos felizes.

Por isso, se está a sentir-se bem na Blue Monday, não espere que o dia seja uma desgraça iminente. Se está a lutar contra a SAD, saiba que existe ajuda para si.