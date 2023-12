Blue Origin com regresso bem-sucedido ao espaço um ano após um acidente

Uma cápsula da Blue Origin descolou esta terça-feira do Texas, um sucesso que marca o regresso ao espaço da empresa norte-americana fundada pelo bilionário Jeff Bezos, mais de um ano após um acidente.

Dez minutos após a descolagem, a cápsula da missão NS-24 – sem passageiros, mas com equipamento científico – pousou suavemente no deserto do oeste americano, segundo uma transmissão de vídeo em direto.

Este regresso ao espaço deverá permitir a retoma das operações de turismo espacial da Blue Origin, que já levou 31 ‘curiosos abastados’ em viagens turísticas de 10 minutos, incluindo o próprio Jeff Bezos.

“A procura por voos da New Shepard está a crescer ainda mais e esperamos acelerar a nossa frequência de voos em 2024”, salientou o vice-presidente da empresa, Phil Joyce.

O foguete New Shepard descolou com sucesso no oeste do Texas às 16:42 (hora de Lisboa).

A descolagem, inicialmente prevista para segunda-feira, foi adiada para o dia seguinte “devido a um problema nos sistemas terrestres”, tinha explicado a Blue Origin na rede social X.

A bordo não havia humanos, mas estavam equipamentos para realizar experiências científicas durante os poucos momentos de microgravidade: a cápsula voou até 107 quilómetros acima da Terra, além da fronteira com o espaço (100 quilómetros).

Uma das experiências teve como objetivo compreender melhor como a água e o gás se movem num ambiente sem gravidade.

Um acidente ocorrido em setembro de 2022 resultou na queda do módulo de propulsão do foguete. Não transportava nenhum passageiro naquele momento.

Foi aberta uma investigação pelo regulador da aviação norte-americano (FAA, na sigla em inglês), que concluiu em setembro que o acidente foi causado por “uma temperatura de funcionamento do motor superior ao esperado”.

A FAA solicitou mudanças à empresa espacial antes que os voos pudessem ser retomados. Estas “ações corretivas” incluíram a modificação do ‘design’ de certos componentes do motor.

O regulador confirmou à agência de notícias France-Presse que aprovou a licença de voo modificada apresentada pela Blue Origin.

A Blue Origin concorre no nicho de voos turísticos espaciais de curta distância com a Virgin Galactic, empresa fundada pelo bilionário britânico Richard Branson e que opera no Novo México.

Esta fez o seu primeiro voo comercial em agosto, não utilizando um foguete vertical, mas um enorme avião transportador, que depois lança uma nave espacial.

Horas depois do voo da Blue Origin, a Virgin Galactic anunciou que a janela de lançamento da sua próxima missão, com quatro passageiros, será aberta no dia 26 de janeiro.