Uma socióloga e investigadora chilena cancelou a sua presença num debate em que vai marcar presença Boaventura de Sousa Santos. A decisão de Claudia Dides surge após as acusações de assédio sexual ao professor universitário português, que se encontra em Santiago do Chile.

Foi através do Twitter que a investigadora anunciou que não estaria presente na mesa redonda “Epistemologias do Sul”, justificando a decisão com as “acusações contra o professor Boaventura de Sousa Santos”.

Comunico que he decidido no participar en la mesa por las acusaciones contra el profesor Boaventura De Sousa. https://t.co/Ilxqs73pYE — Claudia Dides (@ClaudiaDides) April 13, 2023

A discussão vai realizar-se na Feira do Livro das Ciências Sociais, para a qual Boaventura de Sousa Santos foi convidado. De resto, foi precisamente a partir de Santiago do Chile que o diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra reagiu à polémica, alegando ser vítima de um “ato miserável de vingança institucional e pessoal”, anunciando mesmo que vai avançar com uma queixa-crime.

O debate em que Boaventura de Sousa Santos vai participar realiza-se a partir das 11:00 locais (mais cinco horas em Lisboa), e vai contar ainda com a participação dos professores Carlos del Valle, Mauro Salazar e Carlos Ossa.

Boaventura de Sousa Santos é um dos dois visados de um livro que relata casos de assédio sexual e moral no CES. “Sexual Misconduct in Academia” denuncia vários comportamentos ilegais, descrevendo mesmo um caso de uma investigadora brasileira que acusa o catedrático de lhe ter tocado na perna e sugerido um “aprofundamento da relação”. A mulher recusou, e contou depois que isso lhe passou a valer uma discriminação na universidade.

Já depois disso foi recuperada a acusação de uma investigadora argentina, que afirmou, em junho de 2022, que Boaventura de Sousa Santos se "atirou" para cima dela quando estava em Portugal a trabalhar.