A Direção e Presidência do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais (CES) anunciou, esta sexta-feira, que, “durante este processo e até ao apuramento de conclusões”, tanto Boaventura de Sousa Santos como Bruno Sena Martins “se encontram suspensos de todos os cargos que ocupavam”.

O CES está a constituir uma comissão independente “para averiguação das ocorrências descritas no referido capítulo” e diz que “os atuais membros dos órgãos de gestão declaram que não têm conhecimento de tentativas de averiguação ou ocultação de eventuais condutas inadequadas que tenham ocorrido no passado”.

Em comunicado, o CES “demarca-se de todas as posições assumidas publicamente por Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins”, mas destaca que “respeita o direito de resposta individual”. A instituição diz que se desmarca “nomeadamente no que respeita à intenção de avançar judicialmente contra as autoras do capítulo do livro 'Sexual Misconduct in Academia – Informing an Ethics of Care in the University'”.

“Independentemente do tipo de queixas recebidas, e sabendo da dificuldade que eventuais vítimas possam ter na denúncia de casos como estes, o CES sublinha o seu repúdio por qualquer forma de assédio ou abuso, e solidariza-se com todas as vítimas de violência desta natureza”, diz o organismo.

Numa nota assinada Direção e Presidência do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais, é anunciada a revisão do Código de Conduta e “outros documentos de orientação ética, da clarificação dos aspetos processuais do mecanismo de denúncia, e da formação e sensibilização de todas as pessoas que têm acolhimento institucional” da instituição.

Boaventura de Sousa Santos é um dos dois visados de um livro que relata casos de assédio sexual e moral no CES. “Sexual Misconduct in Academia” denuncia vários comportamentos ilegais, descrevendo mesmo um caso de uma investigadora brasileira que acusa o catedrático de lhe ter tocado na perna e sugerido um “aprofundamento da relação”. A mulher recusou, e contou depois que isso lhe passou a valer uma discriminação na universidade.

Já depois disso foi recuperada a acusação de uma investigadora argentina, que afirmou, em junho de 2022, que Boaventura de Sousa Santos se "atirou" para cima dela quando estava em Portugal a trabalhar. Após a denúncia feita num artigo, há mais mulheres a fazer relatos semelhantes contra o diretor emérito daquele instituto.

Até ao momento, o Ministério do Ensino Superior assim como a Inspeção-Geral de Educação e Ciência não receberam qualquer queixa de assédio sexual nos últimos quatro anos, nem conhecem qualquer caso judicial envolvendo professores ou investigadores de universidades ou politécnicos.

“Até ao momento, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) não recebeu qualquer queixa”, avançou em resposta à Lusa o gabinete de imprensa do ministério.