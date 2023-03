O músico norte-americano Bob Dylan vai voltar a Portugal em junho para três concertos no Porto e em Lisboa, no âmbito da digressão “Rough and Rowdy Ways”, anunciou esta sexta-feira a promotora.

Os concertos – onde não serão autorizados telemóveis - vão ter lugar no dia 2 de junho, no Coliseu do Porto, e nos dias 4 e 5 de junho, no Campo Pequeno, em Lisboa, segundo uma publicação da promotora Everything is New nas redes sociais.

Bob Dylan 'Rough and Rowdy Ways Tour' ao vivo em Portugal, junho de 2023.

📍 2 de junho no Coliseu Porto AGEAS

📍 4 e 5 de junho no Sagres Campo Pequeno

Bilhetes à venda dia 15 de março, às 10h em https://t.co/eVnJzT6dAY e locais habituais. pic.twitter.com/mcjTs4keYT — Everything is New (@EverythingNewPT) March 10, 2023

Os bilhetes vão ser colocados à venda às 10:00 da próxima quarta-feira.