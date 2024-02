Há um novo problema nos 737 Max. E a Boeing vai ter de refazer dezenas de aviões

"A camisola foi-lhe arrancada do corpo quando o painel explodiu devido à pressão". Como o cinto de segurança salvou a vida de um adolescente a bordo do Boeing da Alaska Airlines

Foi detetado um novo problema na produção dos jatos 737 Max que obrigará a Boeing a refazer cerca de 50 aviões que ainda não foram entregues.

O problema foi divulgado num memorando enviado aos funcionários da Boeing (BA) no domingo por Stan Deal, diretor da unidade de aviões comerciais da empresa. Um funcionário do fornecedor da Boeing, a Spirit AeroSystems, que fabrica as fuselagens dos jatos 737 Max, notificou o fabricante de aviões de que dois furos poderiam não ter sido feitos exatamente de acordo com os requisitos da Boeing, segundo o memorando de Deal.

"Embora esta condição potencial não constitua um problema imediato de segurança de voo e todos os 737 possam continuar a funcionar em segurança, acreditamos atualmente que teremos de efetuar um novo trabalho em cerca de 50 aviões não entregues", afirmou.

A notícia sobre os furos mal feitos é apenas o mais recente golpe para a reputação da Boeing, que tem sido repetidamente atingida nos últimos cinco anos, mais recentemente por um incidente aterrador a bordo de um voo 737 Max 9 em 5 de janeiro.

Nesse dia, um voo da Alaska Airlines viu rebentar uma porta, deixando um buraco na parte lateral do avião. Embora a causa exata do incidente ainda não seja conhecida, o CEO da Boeing, David Calhoun, assumiu o erro.

"Independentemente das conclusões a que se chegue, a Boeing é responsável pelo que aconteceu. Qualquer que seja a causa específica do acidente, um evento como este não pode acontecer num avião que saia de uma das nossas fábricas", continuou. "Temos de ser melhores."

O memorando de domingo de Deal dizia que a fábrica 737 Max da Boeing em Renton, Washington, iria "dedicar vários dias, esta semana, para se concentrar neste importante trabalho, refletindo sobre a qualidade, segurança e, em última análise, estabilidade das nossas fábricas".

Problemas de qualidade

Nos últimos anos, a Boeing tem vindo a depender cada vez mais de fornecedores para a montagem de peças-chave dos seus aviões, numa tentativa de redução de custos. A Spirit AeroSystems, por exemplo, constrói as suas fuselagens e, nalguns casos, os seus cockpits, deixando à Boeing apenas a montagem final dos aviões que levam o seu nome.

Mas este não é o único fornecedor da Boeing que não cumpre as normas, segundo Deal. Ele também reconheceu que há problemas com os aviões nas instalações de produção da própria Boeing.

Recentemente, quando a Boeing interrompeu a produção do 737 Max para realizar uma reunião de pessoal e sublinhar a importância do controlo de qualidade, "muitos funcionários manifestaram a sua frustração com (...) a forma como os trabalhos inacabados - quer dos fornecedores, quer das nossas fábricas - podem repercutir-se na linha de produção", escreveu Deal na nota.

"Estes funcionários têm toda a razão. Precisamos de executar os trabalhos na posição que lhes foi atribuída", disse. "Temos de manter esta disciplina dentro das nossas quatro paredes e vamos manter os nossos fornecedores com o mesmo padrão."

"Recentemente, demos instruções a um grande fornecedor para suspender os envios até que todos os trabalhos tenham sido concluídos de acordo com as especificações", indicou. "Embora este atraso na expedição afete o nosso calendário de produção, irá melhorar a qualidade e a estabilidade globais."

A Boeing suspendeu a entrega em várias ocasiões nos últimos anos, tanto do Max como do 787 Dreamliner, porque os aviões não tinham sido construídos de acordo com as especificações.

As suspensões causaram problemas aos clientes das companhias aéreas que estavam a contar com os aviões e também levaram a perdas contínuas na Boeing. A empresa informou na semana passada que perdeu 2,2 mil milhões de dólares em 2023, elevando as perdas dos últimos cinco anos para 26,7 mil milhões de dólares.

Dois grandes clientes, a United Airlines e a Southwest Airlines, disseram no mês passado que já não estavam a contar receber as suas encomendas de novas versões do 737 Max que lhes tinham sido prometidas pela Boeing.

A Southwest estava à espera do 737 Max 7, enquanto a United tinha encomendado o Max 10. Nenhum destes aviões foi aprovado pelo regulador norte-americano, a Administração Federal da Aviação, para o transporte de passageiros.

O diretor executivo da United, Scott Kirby, afirmou que o incidente no voo da Alaska Airlines foi a "gota de água" para que a companhia aérea avançasse com os planos de entrega do Max 10 no final deste ano, tal como previsto anteriormente.

O problema mais grave para a Boeing foi uma falha de design no 737 Max que levou a dois acidentes fatais, um em outubro de 2018 e outro em março de 2019, que mataram um total de 346 pessoas e levaram a uma paralisação de 20 meses da aeronave.