Os Boeing 737 Max 9 estão outra vez em terra para "verificações de segurança". Será seguro continuar a voar nestes aviões?

Milhares de passageiros enfrentam cancelamentos de voos uma vez que as grandes companhias aéreas suspenderam todos as viagens com os jatos Boeing após uma explosão durante o voo sobre Oregon. A Federal Aviation Administration (FAA), regulador de aviação dos EUA, anunciou que os 171 aviões Boeing 737 Max 9 devem ficar em terra para verificações depois de parte da fuselagem de um avião da Alaska Airlines ter "explodido" na sexta-feira.

“A FAA está a exigir inspeções imediatas de certos aviões Boeing 737 MAX 9 antes que possam retomar os voos”, disse Mike Whitaker, administrador da Administração Federal de Aviação, no sábado. “A segurança continuará a orientar nossa tomada de decisões à medida que auxiliamos a investigação do NTSB [National Transportation Safety Board] sobre o voo 1282 da Alaska Airlines.”

A Boeing aceitou a decisão da FAA, acrescentando que as suas equipas estão em colaboração com o regulador para detetar eventuais problemas. “Concordamos e apoiamos totalmente a decisão da FAA de exigir inspeções imediatas dos aviões 737-9 com a mesma configuração do avião afetado”, disse a companhia em comunicado, acrescentando: “A segurança é a nossa principal prioridade e lamentamos profundamente o impacto que este evento teve nos nossos clientes e nos seus passageiros”.

As inspeções necessárias levam cerca de quatro a oito horas por aeronave.

A Alaska Airlines parou as suas 65 aeronaves e a United Airlines suspendeu todos os 79 aviões Max 9.

Muitas outras companhias aéreas que também operam os aviões retiraram-nos temporariamente de serviço. A Turkish Airlines aterrou cinco dos seus 737 Max 9. A Flydubai disse que os seus três 737 Max 9 não foram afetados porque tinham uma “configuração diferente com saídas de cabine no meio da popa” em comparação com os aviões da Alaska Airlines e tiveram verificações de segurança recentes.

O regulador de segurança da aviação da União Europeia adotou a diretiva MAX 9 da FAA, mas observou que nenhuma companhia aérea de um estado membro da UE “opera atualmente uma aeronave com a configuração afetada”.

A Alaska disse no sábado que 18 de seus aviões Max 9 – cerca de um quarto – tiveram “inspeções aprofundadas como parte de verificações de manutenção pesada” e estão prontos a voltar ao serviço assim que a FAA autorize. “Estamos em contato com a FAA para determinar que trabalhos adicionais serão necessários, se os houver, antes que essas aeronaves voltem ao serviço”, disse a companhia em comunicado.

E acrescentou: “A aeronave envolvida no voo 1282 foi-nos entregue no dia 31 de outubro. A parte da aeronave envolvida neste incidente é a plug door – um painel específico da fuselagem próximo da parte traseira da aeronave”.

As autoridades ainda estão à procura da porta de encaixe, que acreditam ter caído na comunidade de Cedar Hills, cerca de 11 km a oeste do centro de Portland.

Os muitos problemas do Boeing 737 MAX 9

O Max é a versão mais recente do venerável 737 da Boeing, um avião bimotor de corredor único frequentemente usado em voos domésticos nos EUA. O avião entrou em serviço em maio de 2017.

O 737 Max da Boeing foi descrito como “a aeronave de transporte mais examinada da história” após uma série de questões de segurança.

Dois aviões Max 8 caíram em 2018 e 2019, matando 346 pessoas e levando à suspensão mundial de quase dois anos de todos os aviões Max 8 e Max 9, que só voltaram a voar em dezembro de 2020 depois de a Boeing ter feito alterações num sistema automatizado de controlo de voo implicado nos acidentes.

Mas encontrou outros problemas, inclusive em abril, quando a Boeing descobriu um problema de fabrico com algumas aeronaves 737 Max quando um fornecedor usou um “processo não padronizado” durante a instalação de dois acessórios na fuselagem traseira – mas a Boeing insistiu que o problema não constituía um risco à segurança.

Os problemas não pararam por aqui. Em dezembro, a Boeing voltou a fazer verificações nos seus Max.

Segundo o especialista em aviação John Strickland, citado pela BBC, o incidente da Alaska Airlines foi muito diferente daqueles acidentes, acrescentando que, desde que o 737 Max voltou ao serviço, tinha “um enorme histórico de segurança”. “Embora saibamos poucou sobre o motivo pelo qual esta seção da fuselagem foi destruída – isso não tem nada a ver com o fato de a aeronave ter ficado parada durante 18 meses”, disse à BBC News. “Mas é natural que a Alaska Airlines esteja a adotar uma abordagem cautelosa e a aterrar a sua frota”.