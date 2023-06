Manga de evacuação dispara acidentalmente dentro de Boeing 767

"Pensei: vou morrer, é agora, é o meu fim". Passageiro que viajava ao lado do homem que abriu a porta do avião conta o que aconteceu

Uma manga insuflável de evacuação de emergência disparou acidentalmente no interior de um avião da companhia aérea Delta Air Lines, no passado sábado. O incidente ocorreu quando o avião estava em terra, no Aeroporto Internacional de Salt Lake, nos Estado norte-americano do Utah.

"O voo 520 da Delta, que ia de Nova Iorque-JFK para Los Angeles-LAX, divergiu para Salt Lake City devido a um problema de manutenção. Enquanto estava em terra, a manga foi acionada por acidente", disse um porta-voz da companhia aérea em comunicado enviado à CNN no domingo.

Não foi declarada qualquer emergência a bordo, nem o avião divergiu devido à manga, sublinhou a Delta Air Lines.

Por precaução, um membro da tripulação foi transportado ao hospital para ser avaliado, mas já teve alta, informou ainda a companhia aérea.

De acordo com a Delta, havia 168 passageiros a bordo do Boeing 767-300.

Todos os passageiros foram transferidos para outro avião, que prosseguiu a viagem para o Aeroporto Internacional de Los Angeles, tendo aterrado ainda na noite de sábado, sem mais incidentes.

"Pedimos desculpas pelo atraso na viagem. Nada é mais importante do que a segurança de nossos passageiros e pessoal”, disse o porta-voz da Delta Air Lines.