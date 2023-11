Um homem de 91 anos foi retirado esta sexta-feira sem vida do interior de um poço em Águeda, no distrito de Aveiro, informou fonte dos Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado cerca das 09:00 por um familiar da vítima que encontrou o corpo no interior do poço, situado no quintal da sua casa em Recardães, no concelho de Águeda.

Ao local acorreram os Bombeiros de Águeda, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Aveiro e a GNR.