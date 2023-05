Criança morre após cair do 12.º andar de um apartamento em Sintra

Uma criança de 12 anos morreu esta sexta-feira após cair de um 12.º andar de um prédio na Rua Almada Negreiros, em Sintra.

Ao que a CNN Portugal apurou junto de fontes da Polícia de Segurança Pública e dos Bombeiros, a vítima estava num apartamento sozinha com mais 3 jovens, um de 16 anos, um de 7 anos e um outro de 6 anos de idade.

De acordo com o comandante Joaquim Leonardo do Bombeiros Voluntários de Mem Martins, à chegada dos operacionais a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram efetuadas manobras de reanimação O óbito foi declarado no local.

Os pais da criança foram informados e estão a caminho do local.